Tugann Misean Tuairisceáin Samplach Mars NASA aghaidh ar Éiginnteacht, Faightear Athbhreithniú Neamhspleách

Tá measúnú déanta ag bord athbhreithnithe neamhspleách ar phlean NASA chun samplaí a thabhairt ar ais ó Mars, ar a dtugtar misean Tuairisceán Samplach Mars (MSR), mar neamh-inoibrithe. Is éard atá i gceist leis an misean casta dhá héileacaptar, roicéad, lander, agus orbiter go Mars a thógáil agus a sheoladh faoi 2028. Mar sin féin, tháinig an bord athbhreithnithe ar an gconclúid nach raibh ionchais bhuiséad agus sceidealaithe an mhisin réadúil ón tús.

Deir an tuarascáil go bhféadfadh NASA a bheith ag súil go mbeadh an lander agus orbiter réidh le 2030, seachas an sprioc bunaidh de 2028. Bunaíodh an bord athbhreithnithe chun pleananna, dearadh agus dúshláin theicniúla an mhisin a mheas i dtéarmaí costais agus sceidil. .

Tá cinneadh déanta ag NASA stop a chur lena phleananna chun meastachán oifigiúil costais agus sceidil a sholáthar bunaithe ar thorthaí an athbhreithnithe. Déanfaidh an ghníomhaireacht a athbhreithniú féin anois agus déanfaidh sí moltaí chun dul ar aghaidh leis an misean.

Tá misean Tuairisceáin Samplach Mars suntasach mar go bhfuil sé mar aidhm aige samplaí creagach a bhailiú ó Mars, rud a d'fhéadfadh a bheith ríthábhachtach agus an saol extraterrestrial á chuardach. D’aithin an bord athbhreithnithe tábhacht an mhisin, ní hamháin maidir le cuardach na beatha ach freisin do phleananna NASA daoine daonna a chur go Mars amach anseo.

Molann an tuarascáil go gcuirfeadh NASA tábhacht an mhisin in iúl ar bhealach níos fearr, ag rá go bhfuil sé d’acmhainn aige ár dtuiscint ar an ngrianchóras, ár n-áit ann, agus saol na beatha lasmuigh den Domhan a athrú ó bhonn. D’fhéadfadh tionchar fadréimseach a bheith ag an misean ar an tsochaí, ar an stair agus ar an teicneolaíocht.

Mar sin féin, cruthaíonn na cúinsí reatha a bhaineann le misean Tuairisceáin Samplach Mars dúshláin do NASA. Bhí imní faoi bhuiséad an mhisin, le meastacháin idir $7 billiún agus $11 billiún. D'iarr NASA maoiniú breise chun fanacht ar an sceideal le haghaidh seoladh 2028, ach tá amhras ar thorthaí an athbhreithnithe maidir leis an bhféidearthacht an amlíne sin a chomhlíonadh.

Is é cuspóir deiridh NASA misean Tuairisceáin Samplach Mars a dhéanamh inmharthana. Agus an cumas atá ann taiscéalaíocht spáis agus fionnachtain eolaíoch a chur chun cinn, tá rathúlacht an mhisin seo ríthábhachtach don ghníomhaireacht.

