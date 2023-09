Cuireann NASA Speictriméadar Íomháithe le Pláinéad le Comhtháthú le Satailít Tanager

Tá speictriméadar íomháithe tugtha ag Saotharlann Scaird-Thiomáint NASA (JPL) don chuideachta íomháithe American Earth, Planet, lena chomhtháthú ar shatailít hipearspeictreach Tanager 1. Is céim shuntasach é an chloch mhíle seo don Chomhghuaillíocht Mapála Carbóin, a bhfuil sé mar aidhm aige astaíochtaí domhanda meatáin agus dé-ocsaíd charbóin a thuiscint níos fearr.

Beidh ról ríthábhachtach ag an speictriméadar íomháithe a d'fhorbair JPL maidir le hastuithe bunphointe meatáin agus dé-ocsaíd charbóin a bhrath, a aimsiú agus a chainníochtú. Soláthróidh sé sonraí luachmhara chun tacú le misean na Comhghuaillíochta.

Mar chuid dá thiomantas don Chomhghuaillíocht, tá Planet ag obair go gníomhach ar dhá shatailít hipearspeictreach a thógáil agus a sheoladh, Tanager 1 agus Tanager 2. Táthar ag súil go mbeidh Tanager 1 réidh le seoladh i 2024.

Ina theannta sin, tá Planet ag brú ar aghaidh lena Chlár Pelican. Tá an chéad Taispeántas Tech, TD1, tógtha go hiomlán agus tá sé le seoladh níos déanaí i mbliana. Is é príomhchuspóir TD1 an t-ardán satailíte agus na córais oibríochtúla a thástáil i bhfithiseán. Cuirfidh na ceachtanna a foghlaimíodh ó TD1 eolas ar atriallta amach anseo ar na satailítí Pelican agus Tanager.

Tá Planet ag comhoibriú go gníomhach freisin le húsáideoirí ina gClár Luath-Rochtana (EAP) chun tuiscint a fháil ar conas is féidir le sonraí hipearspeicteacha an luach is fearr a thabhairt d'eagraíochtaí éagsúla. Trí shonraí sintéiseacha a forbraíodh i gcomhpháirtíocht le Rendered.ai a ghiaráil, tá sé mar aidhm ag Planet aiseolas cuimsitheach ón margadh a bhailiú agus feidhmchláir nuálacha agus cásanna úsáide a shainaithint le haghaidh sonraí hipirspeicteacha amach anseo.

Leis an gcomhtháthú seo den speictriméadar íomháithe ar an tsatailít Tanager 1, tá NASA agus Planet araon ag dul ar aghaidh i dtreo a sprice comhroinnte maidir le monatóireacht agus tuiscint níos éifeachtaí a fháil ar astaíochtaí gás ceaptha teasa. Réiteoidh an comhoibriú seo an bealach le haghaidh anailíse níos fearr ar an athrú aeráide agus iarrachtaí maolaithe.

