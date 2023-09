Todhchaí an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta: Molann NASA Feithicil Deorbit SAM

Tá pleananna fógartha ag NASA an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) a scor faoi dheireadh na ndeich mbliana. Mar chuid de scor beartaithe an stáisiúin, tá sé molta ag NASA go bhforbrófar Feithicil Deorbit na SA (USDV), spásárthach atá deartha chun an ISS a dhí-fhiúiríniú go sábháilte. Tá an ISS, comhfhiontar de chúig ghníomhaireacht spáis, i bhfeidhm ó 1998 agus tá sé le leanúint ar aghaidh go dtí 2030, agus an Rúis tiomanta go dtí 2028 ar a laghad.

Is freagracht chomhroinnte ar gach ceann de na cúig ghníomhaireacht spáis é díorbáid shábháilte an ISS, agus é mar sprioc aige ceantair daonra a sheachaint. Mar ullmhúchán do scor an ISS, tá NASA ag iarraidh a chuid oibríochtaí a aistriú i bhfithis íseal an Domhain chuig ardáin atá faoi úinéireacht tráchtála agus á n-oibriú. Tá sé mar aidhm ag an athrú seo rochtain agus láithreacht leanúnach a chinntiú sa spás le haghaidh taighde, forbairt teicneolaíochta agus comhoibriú idirnáisiúnta.

Is éard a bhí i gceist le straitéisí roimhe seo chun an ISS a dhífhíorú ná úsáid a bhaint as il-spásárthaí Roscosmos Progress. Mar sin féin, ó mheastóireachtaí a rinneadh le déanaí, mhol NASA go ndéanfaí spásárthach nua a fhorbairt, an USDV, a sholáthródh cumais níos láidre le haghaidh deorbit freagrach. Díreoidh an USDV ar an ngníomhaíocht dheorbit deiridh agus féadfaidh sé a bheith ina dhearadh spásárthach nua nó ina mhodhnú ar spásárthach atá ann cheana féin. Dearfar é le go bhfeidhmeoidh sé ar a chéad eitilt agus beidh dóthain cumais iomarcaíochta agus aisghabhála aimhrialtachta aige chun an sruthán deorbit criticiúil a dhéanamh.

Iarracht chasta agus am-íditheach a bheidh i bhforbairt an USDV, agus beidh blianta forbartha, tástála agus deimhnithe ag teastáil. Mar sin féin, is ionann an spásárthach molta seo agus athrú suntasach ar chur chuige NASA i leith an ISS a dhífhorbhisiú agus cinntíonn sé díchoimisiúnú sábháilte agus rialaithe an stáisiúin spáis.

Foinsí:

– Molann NASA feithicil deorbit le haghaidh scoir an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta. (2023, 21 Meán Fómhair). India Inniu.