Cuardach Oighear Martian: Gnáthóga agus Acmhainní Féideartha a Nochtadh ar an bPláinéad Dearg

Tá spéis ag eolaithe le fada an lá faoin bhféidearthacht uisce a fháil ar Mars, agus tá forbairtí le déanaí sa tionscadal Mapála Oighear Uisce Fodhromchla (SWIM) tar éis níos gaire dúinn ná riamh do na rúin atá i bhfolach faoi dhromchla an Mharta a nochtadh. Soláthraíonn na léarscáileanna nua-eisithe ó SWIM, arna maoiniú ag NASA, faisnéis mhionsonraithe faoi na háiteanna is dóichí chun oighir faoin dromchla a aimsiú a bhféadfaí rochtain a fháil ar mhisin amach anseo.

Téann an tábhacht a bhaineann le teacht ar oighir ar Mars thar a chumas mar acmhainn ríthábhachtach do spásairí amach anseo. D’fhéadfadh croíleacáin oighir, cosúil leis na druileáil eolaithe sin ar an Domhan, léargais luachmhara a sholáthar ar stair aeráide Mharsa agus cuidiú le gnáthóga féideartha do bheatha mhiocróbach a shainaithint. Tá gá le h-oighear fodhromchla a chuardach toisc nach bhfuil uisce leachtach cobhsaí ar dhromchla Martian. Mar gheall ar an atmaisféar tanaí, vaporizes aon uisce láithreach. Mar sin féin, tá go leor oighir i gcuaillí Mars, lena n-áirítear uisce agus oighear tirim (dé-ocsaíd charbóin).

Tá an tionscadal SWIM, atá á stiúradh ag an Institiúid Eolaíochta Pláinéadach agus á bhainistiú ag Saotharlann Scaird Tiomáint NASA, tar éis sonraí a chomhtháthú ó mhisin iolracha NASA, lena n-áirítear Orbiter Taiscéalaíochta Mars agus Suirbhéir Domhanda Mars, chun na láithreacha is bisiúla don oighear Martian a aithint. Tá léirithe cheana féin ag ionstraimí ar na spásárthaí seo go bhfuil uisce reoite faoin dromchla i lár-domhanleithead Mars, agus na domhanleitheadanna meánacha ó thuaidh thar a bheith tarraingteach mar gheall ar a n-atmaisféar níos tiús agus an poitéinseal le haghaidh teochtaí teo.

Ionchorpraíonn an léarscáil SWIM is déanaí sonraí ó cheamaraí ardtaifigh ar bord an Fhithiseán Taiscéalaíochta Mars, ag tabhairt peirspictíocht níos mionsonraithe ar líne teorann an oighir. Áiríonn an léarscáil freisin radharcanna ar an tír-raon polagán de bharr leathnú agus crapadh oighir faoin dromchla. Léiríonn na breathnuithe seo láithreacht oighir i bhfolach faoin dromchla.

Cé gurb é príomhsprioc SWIM oighear Martian agus láithreacha tuirlingthe féideartha a aimsiú le haghaidh misin amach anseo, osclaíonn sé bealaí nua le haghaidh staidéar eolaíoch freisin. Ardaíonn éagsúlachtaí i méid an oighir uisce ar fud réigiúin éagsúla de Mars ceisteanna suimiúla, agus d’fhéadfadh hipitéisí nua a bheith mar thoradh ar an léarscáil faoi na héagsúlachtaí sin. Ina theannta sin, feidhmíonn an tionscadal mar bhunús don mhisean atá beartaithe do Mhapáil Oighear Mars, a dhéanfadh iniúchadh breise ar oighear gar don dromchla ag baint úsáide as sainchóras radair.

Tá eolaithe agus díograiseoirí spáis araon á n-ionú ag an tóraíocht ar oighear Martian, agus muid ag iniúchadh acmhainneacht an Phláinéad Dhearg chun tacú le saol an duine agus rúndiamhra a staire a réiteach.

CC

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach oighear a aimsiú ar Mhars?

Tá sé ríthábhachtach oighear a aimsiú ar Mars chun tacú le taiscéalaíocht dhaonna agus le coilíniú féideartha. Féadann oighear feidhmiú mar acmhainn ríthábhachtach le haghaidh uisce óil, chomh maith le bheith ina príomh-chomhábhar chun breosla roicéad a tháirgeadh. Ina theannta sin, is féidir le staidéar a dhéanamh ar oighear Martian trí chroíleacáin oighir léargais luachmhara a sholáthar ar stair aeráide an phláinéid agus ar an bhféidearthacht go bhfuil saol miocróbach san am atá caite nó san am i láthair.

Cén fáth a bhfuil gá le hoighear fodhromchla a chuardach?

Níl uisce leachtach cobhsaí ar dhromchla Martian mar gheall ar atmaisféar tanaí an phláinéid. Aon uisce vaporizes láithreach. Dá bhrí sin, tá an cuardach le haghaidh oighear fodhromchla riachtanach chun teacht ar acmhainní uisce cobhsaí. Is eol go bhfuil méideanna suntasacha oighir i gcuaillí Mars, ach níl na réigiúin seo oiriúnach le haghaidh taiscéalaíochta daonna mar gheall ar theocht an-fhuar.

Cad é an tábhacht a bhaineann leis an tionscadal SWIM?

Tá ról ríthábhachtach ag an tionscadal Mapála Oighir Uisce Fodhromchla (SWIM) maidir le láithreacha tuirlingthe féideartha a shainaithint do mhisin Mars amach anseo. Trí shonraí ó mhisin éagsúla NASA a chomhtháthú, chruthaigh SWIM léarscáileanna mionsonraithe a leagann béim ar na réimsí is geallta chun rochtain a fháil ar oighear Martian. Cuireann na léarscáileanna seo lenár dtuiscint ar stair aeráide Mars agus cuidíonn siad le timpeallachtaí ináitrithe a chuardach.

Cad iad na hionchais don todhchaí don tionscadal SWIM?

Feidhmíonn an tionscadal SWIM mar bhunús don mhisean atá beartaithe do Mhapáil Oighear Mars. Dá gceadófaí é, is éard a bheadh ​​i gceist leis an misean seo ná fithiseán a bheadh ​​feistithe le radair speisialaithe a bheadh ​​deartha chun oighear gar-dhromchla a chuardach thar na réimsí a dheimhnigh misin roimhe seo. Tá sé mar aidhm ag misean Mapaí Oighir Mars iniúchadh breise a dhéanamh ar láithreacht oighir Martian agus cur lenár n-eolas ar acmhainní an Phláinéad Dheirg.