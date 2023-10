Tá NASA ag tabhairt cuireadh d’ionadaithe na meán freastal ar an 16ú Siompóisiam Taiscéalaíochta Spáis Bliantúil von Braun, a bheidh ar siúl ó Dé Céadaoin go hAoine, Deireadh Fómhair 25-27, ag Ollscoil Alabama i Huntsville. Is é téama na bliana seo ná “Ag Cur Chun Cinn an Spáis: Ó LEO go Lunar agus Thairis,” agus beidh cainteoirí ón rialtas, ón tionscal agus ón saol acadúil ag plé leis na forbairtí is déanaí, deiseanna sa todhchaí agus dúshláin san eolaíocht agus taiscéalaíocht spáis.

I measc rannpháirtithe NASA, tabharfaidh an Riarthóir Bill Nelson ráitis le linn lón na ndámhachtainí ar 25 Deireadh Fómhair. Áireofar leis an lón freisin plé ar chórais tuirlingthe daonna. Is féidir le meáin ar spéis leo labhairt leis an Riarthóir Nelson dul i dteagmháil le Jackie McGuinness ag [email protected]. Ní mór do bhaill na meán ar spéis leo freastal ar an siompóisiam teagmháil a dhéanamh le Stiúrthóir Feidhmiúcháin Chumann Astronautical Mheiriceá Jim Way ag [email protected] nó 703-866-0021 le haghaidh dintiúir.

Cuirfear tús leis an imeacht le ráitis tosaigh ó Joseph Pelfrey, stiúrthóir gníomhach ar Marshall Space Flight Centre NASA, a dhéanfaidh painéal Artemis a mhaoirsiú maidin Dé Céadaoin freisin. I measc na gcainteoirí eile ó Ionad Eitilte Spáis Marshall tá Shane Canerday, innealtóir aeraspáis; John Honeycutt, bainisteoir an Chláir um Chórais Seoladh Spáis; Dayna Ise, leas-bhainisteoir na hOifige Eolaíochta agus Teicneolaíochta; Mallory James, innealtóir aeraspáis; Mary Beth Koelbl, stiúrthóir ar an Stiúrthóireacht Innealtóireachta; Jason Turpin, ceannaire teicniúil sinsearach Tiomáint; agus Lisa Watson-Morgan, bainisteoir Chlár an Chórais Dul i dTír Daonna.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin siompóisiam agus faoin gclár iomlán, tabhair cuairt le do thoil ar astronautical.org/events/vbs.

