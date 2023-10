Radharc Néal ar an Eclipse Gréine Bliantúil ón Spás

Tá íomhá iontach eisithe ag NASA den eclipse gréine annular a tharla an 14 Deireadh Fómhair, 2023. Gabhadh an íomhá ag Ceamara Íomháithe Ilchríochach na Cruinne (EPIC) ar bord an Réadlann Aeráide Deep Space (DSCOVR), atá suite thart ar 1.5 milliún míle ar shiúl. ón Domhan. Taispeánann an íomhá scáth na gealaí ag dul thar Mheiriceá Thuaidh le linn an eclipse.

Tarlaíonn eclipse gréine annular nuair a bhíonn cuma níos lú sa spéir ar an nGealach, nó gar dá fad ón Domhan, agus nach gclúdaíonn sí diosca na gréine go hiomlán. Cruthaíonn sé seo éifeacht “fáinne tine”, agus imill na gréine le feiceáil mar fháinne geal dearg.

Gabhann ceamara EPIC, ceann de thrí ionstraim ar bord DSCOVR, íomhánna rialta lán-diosca den Domhan. Tógadh an pictiúr a d'eisigh NASA ag 11:58 am lárnach ar 14 Deireadh Fómhair, le linn bhuaic an eclipse thar Texas lárnach. Léiríonn ollmhóracht an scátha go raibh an ghrian fós doiléir go páirteach ar fud raon níos leithne den mhór-roinn.

Tá DSCOVR suite ag pointe Lagrange L1 Domhan-Grian, ar réigiún é de chothromaíocht imtharraingteach idir an Domhan agus an ghrian. Ligeann an suíomh straitéiseach seo do DSCOVR sonraí ríthábhachtacha a sholáthar chun monatóireacht a dhéanamh ar aimsir na talún agus an spáis, lena n-áirítear stoirmeacha gréine a bhrath go luath sula sroicheann siad an Domhan. Tá Teileascóp Spáis James Webb suite freisin ag pointe Lagrange, ach ar an taobh eile ag L2.

Cé go bhfuiltear ag súil go dtarlóidh an chéad eclipse gréine annular eile ar 21 Meitheamh, 2039, tá eclipse iomlán sceidealta le tarlú i bhfad níos luaithe, an 8 Aibreán, 2024. Dorchóidh an imeacht seo spéartha ó Texas go Maine sna Stáit Aontaithe.

Foinsí:

– NASA

– Réadlann Aeráide Deep Space (DSCOVR)

– Ceamara Íomháithe Ilchrómatach an Domhain (EPIC)