Aisghabhann NASA Céad Sampla astaróideach: Ag Oscailt Deiseanna Nua do Thaighde Eolaíoch

Tá garsprioc mhór bainte amach ag NASA maidir le taiscéalaíocht spáis tríd an gcéad sampla astaróideach riamh i Meiriceá a aisghabháil. Chríochnaigh misean seacht mbliana an spásárthaigh “OSIRIS-REx” nuair a tugadh i dtír sábháilte capsúl ina raibh an lasta luachmhar i bhfásach in Utah ar 24 Meán Fómhair. tús ré nua spreagúil i réimse na réalteolaíochta.

Ba é sprioc an mhisin seo an astaróideach darb ainm Bennu. Roghnaithe le haghaidh a aois measta de 4.5 billiún bliain, d'fhéadfadh staidéar a dhéanamh ar shampla de Bennu léargais luachmhara a sholáthar ar na céimeanna tosaigh dár gcóras gréine. Ina theannta sin, de bharr méid agus fithis Bennu bhí sé ina iarrthóir iontach don mhisean seo, toisc go dtrasnaíonn sé fithis an Domhain gach sé bliana go tréimhsiúil. Trí staidéar a dhéanamh ar Bennu, is féidir linn eolas a fháil freisin chun cabhrú le pleanáil mhisin chosanta phláinéid amach anseo, ag smaoineamh ar an bhféidearthacht bheag go mbeidh imbhualadh sa todhchaí idir Bennu agus ár bplainéad.

Tar éis an capsule a aisghabháil go sábháilte, d'úsáid NASA héileacaptar chun é a iompar chuig seomra glan le haghaidh tuilleadh scrúdaithe agus caomhnaithe. Ina dhiaidh sin, aistríodh é chuig Johnson Space Center i Houston le haghaidh anailís mhionsonraithe. Sna seachtainí amach romhainn, déanfaidh na heolaithe scrúdú agus catalógú cúramach ar gach cáithnín de na 8.8 unsa de charraig agus de dheannach atá stóráilte sa bhosca. Cé go ndéanfar anailís láithreach ar roinnt samplaí, déanfar an chuid eile a dháileadh ar eolaithe ar fud an domhain le haghaidh tuilleadh staidéir.

Déanfar anailís ar na samplaí seo agus na híomhánna a gabhadh le linn an mhisin a roinnt leis an bpobal le linn craoladh beo ar 11 Deireadh Fómhair. Réitíonn an éacht suntasach seo an bealach le haghaidh fionnachtana eolaíocha sa todhchaí agus tuiscint níos doimhne ar ár gcóras gréine.

