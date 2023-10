Aimsíonn NASA Leideanna Féideartha maidir le Bunús na Beatha ar an Domhan i Samplaí astaróideach

Tá sé fógartha ag NASA go bhfuil carbón, uisce agus léargais fhéideartha ar bhunús na beatha ar an Domhan i samplaí a bailíodh ón astaróideach Bennu. Bailíodh na samplaí ag an spásárthach Osiris-Rex, a chaith dhá bhliain ag déanamh staidéir ar Bennu sular tháinig sé síos ar a dhromchla agus filleadh ar an Domhan.

Tá an anailís tosaigh ar an sampla “bónas” a bailíodh ó thaobh amuigh Bennu an-dearfach. D'aithin na heolaithe go raibh go leor carbóin ann, chomh maith le mianraí cré ina bhfuil uisce. D’fhéadfadh na gnéithe seo a bheith tuairteála isteach sa Domhan na billiúin bliain ó shin, ag cabhrú le forbairt na beatha ar ár bplainéad.

Cé go bhfuil an príomhsheomra samplach fós le hoscailt, caomhnaíodh an t-ábhar a fuarthas ar an taobh amuigh den bhosca go cúramach le haghaidh anailíse. Déanfaidh NASA agus eolaithe ar fud an domhain an dá bhliain atá romhainn ag déanamh staidéir ar na samplaí go mion. Tá an ghníomhaireacht tiomanta ar a laghad 70% den sampla a chaomhnú le haghaidh taighde a leanfaidh ar aghaidh ar feadh na mblianta.

Cruthaíonn na torthaí seo féidearthachtaí nua chun tuiscint a fháil ar na próisis ba chúis le teacht chun cinn na beatha ar an Domhan. Trí staidéar a dhéanamh ar chomhdhéanamh asteroids cosúil le Bennu, tá súil ag eolaithe léargais a fháil ar na comhábhair atá riachtanach don saol agus conas a d'fhéadfadh siad a bheith iompartha chuig ár bplainéad.

Is céim shuntasach chun tosaigh é an t-imscrúdú ar na samplaí astaróideach inár dtuiscint ar bhunús an tsaoil. Tá an cumas ag na sonraí a bhailítear ó Bennu ár n-eolas ar na cruinne agus ár n-áit laistigh di a athmhúnlú.

