Misean Clipper Europa NASA chun Gealach enigmaticeach Iúpatar a Iniúchadh

Tá misean úrnua glactha ag NASA chun iniúchadh a dhéanamh ar ghealach oighreata Iúpatar, Europa. Tá sé mar aidhm ag misean Europa Clipper ináitreacht na gealaí a mheas trí nascleanúint a dhéanamh ar an timpeallacht radaíochta foircneach timpeall ar Iúpatar. Chun na hionstraimí leictreonacha íogaire ar bord an spásárthaigh a chosaint, tá réiteach nuálaíoch forbartha ag innealtóirí NASA.

In ionad gach comhpháirt a chosaint ina n-aonar, rud a mhéadódh meáchan agus costas an spásárthaigh, tá cruinneachán alúmanaim beagnach aon ceintiméadar ar tiús tógtha ag NASA. Feidhmíonn an cruinneachán seo mar sciath chosanta, ag laghdú na leibhéil radaíochta go teorainneacha inghlactha don leictreonaic. Is cloch mhíle shuntasach d'fhorbairt an mhisin é dúnadh rathúil na cruinneachán.

“Ciallaíonn dúnadh na cruinneachán go bhfuil na comhpháirteanna riachtanacha ar fad i bhfeidhm go slán againn. Táimid réidh le dul ar aghaidh anois,” a deir Kendra Short, Leas-Bhainisteoir an Chórais Eitilte le haghaidh Europa Clipper ag Saotharlann Scaird-Thiomáint (JPL) NASA i nDeisceart California.

Iúpatar, a bhfuil a réimse maighnéadach 20,000 uair níos láidre ná an Domhain, cuanta croí sníomh go tapa a ghineann criosanna radaíochta cumhachtacha. Gabhann na criosanna seo, fiú níos láidre ná crios radaíochta Van Allen an Domhain, cáithníní ardfhuinnimh. Caithfidh an spásárthach Europa Clipper buamáil leanúnach ó na cáithníní seo a sheasamh, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an trealamh leictreach ar bord.

Seachas dul isteach i bhfithis pháirceála timpeall Europa, déanfaidh an spásárthach fithis do Iúpatar féin. Trí imeacht ón bhfathach gáis agus óna chriosanna radaíochta, is féidir leis an spásárthach druidim chuig Europa go sábháilte le haghaidh sraith eitiltí ar fud an mhisin. Cuireann an cur chuige straitéiseach seo ar chumas na n-eolaithe dianstaidéar a dhéanamh ar dhromchla enigmatic na gealaí agus sonraí ríthábhachtacha a bhailiú.

Tá seoladh mhisean Europa Clipper sceidealta do mhí na Samhna 2024. Agus NASA ag ceannródaíocht ar mhodhanna nua chun coirp neamhaí a iniúchadh, geallann an misean urghnách seo rúin Europa a scaoileadh agus léargas breise a sholáthar ar an bpoitéinseal do shaol lasmuigh dár gcóras gréine.

