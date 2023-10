Cumarsáid Léasair NASA ag Réabhlóidiú Tarchur Sonraí Spáis

Tá NASA ag réabhlóidiú cumais tarchurtha sonraí sa spás lena teicneolaíocht cumarsáide léasair ceannródaíoch. Agus an pálasta ILLUMA-T á sheoladh chuig an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) i mí na Samhna, tá an fhéidearthacht ann do chumarsáid níos tapúla agus níos éifeachtaí idir an ISS agus an Domhan.

Go traidisiúnta, bhí an ISS ag brath ar shatailítí sealaíochta minicíochta raidió chun sonraí a tharchur. Mar sin féin, tá tabhairt isteach cumarsáide léasair trí mhisin cosúil le ILLUMA-T (Móideim Úsáideora Fithis na Cruinne Íseal agus Teirminéal Amplifier Taispeána Athsheachadáin Cumarsáide Léasair Chomhtháite) socraithe chun an bealach a tharchuirtear sonraí ón spás a athrú.

Úsáideann cumarsáid léasair solas infridhearg dofheicthe chun rátaí sonraí níos airde a chumasú, rud a ligeann do spásárthaí méideanna níos mó sonraí a tharchur ar ais go dtí an Domhan in aon tarchur amháin. Téann an teicneolaíocht úrnua seo chun sochair do thaighdeoirí ar an ISS, toisc go soláthraíonn sé aistriú sonraí níos tapúla agus cuireann sé le cumas méideanna suntasacha sonraí a sheoladh.

Á bhainistiú ag clár Cumarsáide agus Loingseoireachta Spáis NASA, léireoidh ILLUMA-T athsheachadán cumarsáide léasair dhá bhealach nuair a bheidh sé suiteáilte ar an ISS. Feistithe le teileascóp agus gimbal, rianaíonn modúl optúil ILLUMA-T an Taispeántas Leaschraolacháin um Chumarsáid Léasair (LCRD) i bhfithis gheosioncrónach. In ainneoin gurb é an méid micreathonn é, tá ról ríthábhachtach ag an bpálasta dlúth seo maidir le cumas cumarsáide spáis a fheabhsú.

Nuair a bheidh sé suiteáilte ar an ISS, déanfaidh ILLUMA-T sonraí a athsheoladh ag ráta suntasach de 1.2 gigabits in aghaidh an tsoicind chuig LCRD. Ón áit sin, déanfar na sonraí a tharchur chuig stáisiúin optúla talún i California nó Haváí. Seolfaidh na stáisiúin talún na sonraí ansin chuig Ionad Oibríochtaí Misean LCRD agus ina dhiaidh sin chuig na foirne oibríochtaí talún ILLUMA-T ag Ionad Eitilte Spás Goddard NASA i Maryland le haghaidh measúnú cáilíochta.

Tá an cumas ag an gcomhoibriú idir ILLUMA-T agus LCRD cumais chumarsáide spáis a réabhlóidiú. Tá NASA ag súil le cumarsáid léasair a chomhtháthú laistigh dá líonraí cumarsáide spáis chun leas a bhaint as taiscéalaíocht spáis gar don Domhan agus an domhain. Leis an teicneolaíocht seo, is féidir le taighdeoirí agus díograiseoirí spáis a bheith ag tnúth le tarchur sonraí níos tapúla, níos éifeachtaí agus níos cuimsithí idir an ISS agus an Domhan.

Ceisteanna Coitianta

1. Cad é ILLUMA-T?

Seasann ILLUMA-T do Mhóideim Úsáideora agus Teirminéal Amplifier Taispeána Athsheachadáin Cumarsáide Léasair Íseal-Domhanda. Is pálasta é a d'fhorbair NASA chun cumas cumarsáide léasair a thaispeáint maidir le feabhas a chur ar chumas tarchurtha sonraí sa spás.

2. Conas a oibríonn teicneolaíocht cumarsáide léasair?

Úsáideann cumarsáid léasair solas infridhearg dofheicthe chun rátaí sonraí níos airde a chumasú, rud a fhágann gur féidir méideanna níos mó sonraí a tharchur ar ais go dtí an Domhan in aon tarchur amháin. Cuireann an teicneolaíocht seo cumarsáid níos tapúla agus níos éifeachtaí ar fáil idir misin spáis, mar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS), agus an Domhan.

3. Cad iad na buntáistí a bhaineann le cumarsáid léasair?

Soláthraíonn cumarsáid léasair aistriú sonraí níos tapúla agus an cumas chun níos mó sonraí a sheoladh ar ais go dtí an Domhan. Téann sé seo chun sochair do thaighdeoirí agus do mhisin taiscéalaíochta spáis trí chumais tarchurtha sonraí a fheabhsú agus trí anailís níos cuimsithí a chumasú ar na sonraí a bhailítear sa spás.

4. Conas a fheabhsóidh ILLUMA-T cumais cumarsáide spáis?

Nuair a bheidh sé suiteáilte ar an ISS, léireoidh ILLUMA-T sealaíocht cumarsáide léasair dhá bhealach. Déanfaidh sé sonraí a athsheoladh ag ráta mórthaibhseach de 1.2 gigabits in aghaidh an tsoicind chuig an Taispeántas Leaschraolacháin Cumarsáide Léasair (LCRD) i bhfithis geoshioncrónach. Tá sé mar aidhm ag an gcomhoibriú seo cumas cumarsáide spáis a réabhlóidiú agus an bealach a réiteach chun cumarsáid léasair a chomhtháthú laistigh de líonraí cumarsáide spáis NASA.