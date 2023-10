Cuireann NASA Spacewalk ar athló tar éis sceitheadh ​​chuisnithe ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta

Tá cinneadh déanta ag oifigigh NASA ceann de na spásbhealaí sceidealta a chur siar mar fhreagra ar sceitheadh ​​​​cuisitheora le déanaí ar dheighleog na Rúise den Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS). Ar dtús pleanáilte don Déardaoin, 19 Deireadh Fómhair, beidh an spacewalk ar siúl anois ag dáta níos déanaí i 2023 mar NASA agus gníomhaireacht spáis cónaidhme na Rúise, Roscosmos, leanúint ar aghaidh ag fiosrú cúis an sceite.

Is é amóinia an chuisnithe a úsáidtear ar an ISS, rud a éilíonn nósanna imeachta dí-éillithe breise má tá spásairí i spás-oireann in aice láimhe. Tharla an sceitheadh ​​i modúl eolaíochta Nauka na Rúise ar 9 Deireadh Fómhair ach stop sé ar an lá céanna. Is é seo an tríú huair le bliain anuas go bhfuil sceitheadh ​​amóinia taithí ag trealamh ISS na Rúise.

Tá Roscosmos ag pleanáil a spacewalk féin ar 25 Deireadh Fómhair chun radaitheora athlonnaithe 13 bliain d'aois a scrúdú go dlúth ar mhodúl Rassvet, a bhfuil an chuma air gurb é foinse an sceite is déanaí. Cé nach bhfuil an chuisnithe tocsaineach nó guaiseach don fhoireann, tá saineolaithe ag obair chun aon rianta beaga den tsubstaint a chosc ó dhul isteach i gcórais inmheánacha agus a bheith ina chúis le díghrádú trealaimh le himeacht ama.

Tá cosán spáis NASA curtha ar athló dírithe ar mhiontascanna cothabhála a dhéanamh. Baileoidh spásairí Loral O'Hara ó NASA agus Andreas Mogensen ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa samplaí ón taobh amuigh den ISS chun miocrorgánaigh a chuardach agus ceamara ardghléine a athsholáthar, i measc dualgas eile. Socrófar dáta cruinn na hoibre seo níos déanaí.

Ar ámharaí an tsaoil, tá sé beartaithe go leanfar ar aghaidh fós mar a bhí sceidealta leis an dara spásshiúlóid a bhí sceidealaithe ag NASA, cosán spáis uile-bhean ar 30 Deireadh Fómhair. Beidh an spásaire NASA Jasmin Moghbeli in éineacht le O'Hara chun bosca lochtach leictreonaice a bhaint agus imthacaí a athsholáthar a theastaíonn do cheann d’eagair ghréine an stáisiúin.

De réir na Rúise, ba iad stailceanna micriméitéaróideach ba chúis leis an dá sceitheadh ​​amóinia roimhe seo ar an ISS. I mí na Nollag 2022, bhí an chéad sceitheadh ​​chomh dian sin gur ghá foireann spásárthach Soyuz a athshannadh chuig Soyuz athsholáthair. Thóg sé roinnt lastais spásárthaí chun an cheist a réiteach, agus d'fhan na spásairí ar an ISS ar feadh bliana seachas na sé mhí a bhí beartaithe dá bharr. I mí Feabhra 2023, bhí a sceitheadh ​​amóinia féin ag spásárthach Rúisis Progress le haghaidh lasta.

Foinsí:

– Blagphost oifigigh NASA