Cuireann NASA Moill ar Mhisean Asteroid Psyche de réir Seachtain amháin

Tá moill seachtaine fógartha ag NASA dá mhisean astaróideach Psyche, atá le seoladh anois ar 12 Deireadh Fómhair. Tá sé mar aidhm ag misean $1.2 billiún staidéar a dhéanamh ar asteroids den ainm céanna, atá suite idir Mars agus Iúpatar.

Is é an chúis atá leis an moill ná ligean d'fhoireann NASA fíorú a dhéanamh ar na paraiméadair a úsáidtear chun thrusters gáis nítrigine fuar spásárthaí Psyche a rialú. Coigeartaíodh na paraiméadair seo mar fhreagra ar réamh-mheastacháin nuashonraithe teochta níos teo do na thrusters.

Fógraíodh an t-athrú ar an sceideal le linn athbhreithnithe ullmhachta eitilte ag Ionad Spáis Kennedy, áit ar comhaontaíodh tástáil “dóiteáin statach” a dhéanamh ar roicéad Falcon Heavy an 29 Meán Fómhair. Is tástálacha caighdeánacha réamhsheolta iad tinte statacha ina ndéantar innill chéad chéime an roicéad a lasadh go hachomair agus an fheithicil fós ar ancaire don talamh.

Beidh misean Psyche ar an gcéad mhisean NASA don Falcon Heavy, arb é an dara roicéad is cumhachtaí atá i bhfeidhm faoi láthair tar éis Córas Seoladh Spáis NASA. Má théann gach rud mar a bhí beartaithe, sroichfidh an spásárthach an spáscharraig 170 míle ar leithead (280 ciliméadar) Psyche in 2029.

Creideann eolaithe go bhféadfadh Psyche croí protoplanet a nochtadh, rud a fhágann go bhfuil an misean seo an-suimiúil agus go bhféadfadh sé léargais luachmhara a sholáthar ar luathfhoirmiú an chórais gréine.

