D'éirigh le Capsúl Tuairisceáin Samplach astaróideach teagmháil síos i Utah

D'éirigh le capsúl i gcruth saucer ag iompar blúirí astaróideach a d'fhéadfadh leideanna a bheith aige faoi bhreith an ghrianchórais a shliocht isteach in atmaisféar an Domhain agus tháinig sé i dtír in Utah. Scaoileadh an capsule fillte samplach, a mheá 110 punt agus a bhí 31 orlach ar leithead, ón spásárthach OSIRIS-REx tar éis aistear seacht mbliana, ceithre billiún míle. Bhí leathphunt carraigeacha agus ithir ann a bailíodh ó astaróideach ar a dtugtar Bennu in 2020.

Le linn a shliocht, d'fhulaing an capsule teocht os cionn 5,000 céim agus fórsa coscánaithe 32 uair níos mó ná fórsa an domhantarraingthe. Mar sin féin, d'éirigh leis a paraisiúit a imscaradh agus chuaigh sé i dteagmháil léi go sábháilte ag Raon Tástála agus Oiliúna Utah siar ó Salt Lake City.

Tháinig foirne aisghabhála ó Lockheed Martin agus Raon Tástála agus Oiliúna Utah go tapa chuig an láithreán tuirlingthe chun an capsúl a iniúchadh le haghaidh aon chomharthaí damáiste nó éillithe. Socraíodh go raibh an capsule slán agus ní raibh aon sáruithe ann a d’fhéadfadh éillithe a ligean isteach.

Aistríodh an capsúl ansin chuig seomra glan sealadach, áit a dhíchóimeáilfear é agus ullmhófar na samplaí le seoladh chuig Ionad Spáis Johnson i Houston. Déanfar anailís mhionsonraithe ar na samplaí, atá ar an mbailiúchán is mó d’ábhar eachtardhomhanda ó chlár gealach Apollo, chun léargas a thabhairt ar luathfhoirmiú an chórais gréine.

Tá súil ag eolaithe go gcabhróidh na samplaí le ceisteanna a fhreagairt faoi cén fáth gur domhan ináitrithe é an Domhan agus conas a tháinig na comhábhair don bheatha ar ár bplainéad. Creideann siad gur thug asteroids saibhir carbóin cosúil le Bennu na hábhair seo go dtí an Domhan le linn na gcéimeanna tosaigh de fhoirmiú an ghrianchórais.

Tríd is tríd, is cloch mhíle shuntasach in iniúchadh NASA ar asteroids agus an ról a d’fhéadfadh a bheith acu i mbunús na beatha ar an Domhan é an touchdown rathúil ar an capsule tuairisceáin astaróideach.

Foinsí:

– NASA