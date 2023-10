NASA Biosignatures IDEAS Lab: Déan Iarratas Anois ar Eispéireas Ceardlainne Uathúil

Tá deis spreagúil á thairiscint ag Clár Réaltbhitheolaíochta NASA d’eolaithe in institiúidí SAM páirt a ghlacadh i saotharlann Biosignatures IDEAS. Tá sé mar aidhm ag an gceardlann nuálach seo tograí deontais nua agus ceannródaíocha a fhorbairt trí athbhreithniú piaraí i bhfíor-am.

Is éard a bheidh sa tsaotharlann Biosignatures IDEAS ná meascán de réamhchruinnithe fíorúla, seisiúin phearsanta agus seisiúin fhíorúla. Beidh na seisiúin phearsanta ar siúl ó 6-8 Feabhra, 2024, agus beidh na seisiúin fhíorúla ar siúl ar 16 Feabhra, 23 agus 1 Márta.

Trí pháirt a ghlacadh sa cheardlann seo, beidh deis ag eolaithe comhoibriú le piaraí, aiseolas luachmhar a fháil, agus a gcuid tograí deontais a bheachtú i bhfíor-am. Is é an sprioc deiridh ná sraith moltaí a fhorbairt a bhreithneofar le haghaidh maoinithe tríd an gclár Exobiology.

Chun iarratas a dhéanamh ar shaotharlann Biosignatures IDEAS, is féidir le heolaithe leasmhara cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin oifigiúil ag [nasc chun iarratas a dhéanamh]. Anseo, is féidir leo tuilleadh eolais a fháil faoin gceardlann agus a n-iarratas a chur isteach.

Is deis iontach é an taithí ceardlainne uathúil seo d’eolaithe i réimse na réaltbhitheolaíochta a gcuid taighde a thabhairt chuig airde nua. Trí athbhreithniú piaraí agus comhoibriú a dhéanamh i bhfíor-am, beidh rannpháirtithe in ann a gcuid smaointe a bheachtú agus tograí deontais láidre a fhorbairt a d'fhéadfadh cur go mór leis an réimse seo.

Sainmhínithe:

– Bithshínithe: Táscairí den saol san am a chuaigh thart nó san am i láthair ar féidir iad a bhrath agus staidéar a dhéanamh orthu i dtimpeallachtaí éagsúla.

– IDEAS: Nuálaíocht san Fhorbairt, sa Taiscéalaíocht agus san Eolaíocht – clár a chothaíonn comhoibriú agus forbairt smaointe bunathraithe i dtaiscéalaíocht spáis.

Foinsí:

– Clár Réaltbhitheolaíochta NASA [níl URL curtha ar fáil]

– Clár eisbhitheolaíocht [níl URL curtha ar fáil]