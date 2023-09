An Fhadhb atá ag Fás ar Dhramhaíl Spáis

Tagraíonn junk spáis, ar a dtugtar smionagar fithiseach freisin, do na píosaí smionagar atá fágtha i bhfithis an Domhain mar thoradh ar ghníomhaíochtaí daonna sa spás. Áirítear orthu sin satailítí neamhghnácha, céimeanna roicéad caite, agus blúirí eile. Is ábhar imní suntasach é an t-iomadú ar dhramhaíl spáis toisc go bhfuil sé ina bhagairt do shatailítí oibriúcháin agus don Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta.

Tá satailítí, a úsáidtear le haghaidh cumarsáide, monatóireachta aimsire, agus loingseoireacht, freagrach as go leor den junk spáis. Nuair a shroicheann siad deireadh a saoil oibriúcháin, déantar smionagar spáis orthu. Chomh maith le satailítí, cuireann céimeanna roicéad nach bhfuil ag feidhmiú a thuilleadh le carnadh junk spáis.

Is é an chontúirt a bhaineann le dramhphost spáis ná a chumas imbhualadh le satailítí oibriúcháin agus spásárthaí. Féadann fiú blúirí beaga de bhruscar damáiste suntasach a dhéanamh mar gheall ar na luasanna arda a dtéann siad ag taisteal. Is féidir scrios an dá rud a bheith mar thoradh ar imbhualadh satailíte le píosa junk spáis, rud a fhágann go ndéanfar ilroinnt bhreise agus go gcruthófar éifeacht easghluaiseachta ar a dtugtar Siondróm Kessler.

Chun fadhb na junk spáis a mhaolú, tá bearta éagsúla curtha i bhfeidhm. Cur chuige amháin is ea satailítí agus roicéid a dhearadh sa chaoi is gur féidir iad a dhí-dhiubhairt, ag lasadh suas in atmaisféar an Domhain nuair a shroicheann siad deireadh a saolta oibriúcháin. Straitéis eile is ea dramhaíl spáis a bhaint go gníomhach trí úsáid a bhaint as córais róbataice.

Tá iarrachtaí á ndéanamh freisin chun feabhas a chur ar bhainistiú tráchta spáis chun an dóchúlacht go dtarlóidh imbhuailtí a laghdú. Áirítear leis seo smionagar spáis a rianú agus a mhapáil, chomh maith le hainlithe chun imbhuailtí a sheachaint nuair is gá.

Mar fhocal scoir, tá fadhb mhéadaitheach an dramhphoist spáis ina bagairt shuntasach ar shatailítí oibríochtúla agus cruthaíonn sé dúshláin do thodhchaí na taiscéalaíochta spáis. Tá sé ríthábhachtach aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo trí bhearta amhail díothúchán a dhéanamh, baint ghníomhach, agus bainistiú feabhsaithe ar spásthrácht.

Foinsí:

– Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA)