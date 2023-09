Socraíonn an spásaire Frank Rubio Taifead Seasaimh Nua SAM le 371 Lá sa Spás

Tá an spásaire Frank Rubio tar éis taifead seasmhachta aon-eitilte na SA a bhriseadh trí 371 lá a chaitheamh ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS). Sáraíonn sé seo an taifead roimhe seo de 355 lá i seilbh Mark Vande Hei. Tá Rubio, in éineacht le cosmonauts Sergey Prokopyev agus Dmitri Petelin, le dul ar ais go dtí an Domhan ar 27 Meán Fómhair tar éis fanacht fada sa spás.

Bhí sé beartaithe filleadh ar dtús i mí an Mhárta, agus b'éigean do Rubio agus a chomhghleacaithe fanacht ar an ISS mar gheall ar sceitheadh ​​chuisnithe ina long farantóireachta Soyuz MS-22. Mar gheall ar an sceitheadh, a chreidtear a bheith mar thoradh ar iarmhairt mhicrimeitéaróideach, chuir sé iallach ar an bhfoireann síneadh ama sé mhí a thabhairt dóibh. I mí Feabhra, seoladh Soyuz athsholáthair neamhphíolótach go rathúil chun a chinntiú go raibh sceideal criú-uainíochta na Rúise fós ar an mbóthar ceart.

Chuir Rubio in iúl na dúshláin a bhaineann le bheith ar shiúl óna theaghlach le linn a ngarspriocanna, mar laethanta breithe agus a mhac ag dul ar an gcoláiste, ach mhol sé a bhean chéile agus a pháistí as an gcás a láimhseáil go maith. In ainneoin na ndeacrachtaí pearsanta, dhírigh Rubio ar a chuid oibre agus rinne sé an ceann is fearr ar an scéal.

Tugann sár-éacht Rubio níos gaire don taifead domhanda atá socraithe ag an cosmonaut Valery Polyakov, a chaith 437 lá agus 18 n-uaire ar bord stáisiún spáis Mir na Rúise. Ar an gcéad fhoireann eile a chuirfear in ionad Rubio agus a chomhghleacaithe beidh Oleg Kononenko, Nikolai Chub, agus spásaire NASA Loral O'Hara, agus tá sé beartaithe ag Kononenko agus Chub bliain a chaitheamh ar an ISS.

Foinse: The Associated Press