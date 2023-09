Déanann an spásaire Frank Rubio Machnamh ar Fanacht ar feadh na Bliana ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta

Labhair an spásaire Frank Rubio, atá le filleadh ar an Domhan tar éis dó bliain a chaitheamh ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS), le tuairisceoirí le déanaí faoina mhisean leathnaithe. D’admhaigh Rubio dá n-iarrfaí air roimh an am an mbeadh sé sásta fanacht ar feadh bliana iomlán, gur dócha go laghdódh sé mar gheall ar thiomantais teaghlaigh. Nuair a cuireadh tús le hoiliúint don mhisean sé mhí, áfach, bhí sé lántiomanta don tasc a bhí idir lámha a chur i gcrích, ag rá gurbh é a phost mar spásaire ar deireadh thiar an misean a chur i gcrích.

Le linn a thréimhse bliana, chaill Rubio roinnt clocha míle tábhachtacha sa teaghlach, lena n-áirítear céad bhliain a iníon ag Acadamh Cabhlaigh na SA agus bliain úir a mhic ag West Point. Mar sin féin, d'aithin sé na híobairtí a thagann leis an bpost, go háirithe maidir le stáisiún spáis a raibh áitiú buan ann a choinneáil ar feadh breis agus 23 bliain.

I mí na Nollag na bliana seo caite, bhuail micrometeoroid toimhdithe a spásárthach Soyuz dugtha, rud a d'fhág gur réab an líne chuisnithe criticiúil. Mar thoradh air sin, b'éigean do Rubio agus a chomhghleacaithe a gcuid fanachta a fhadú ar feadh sé mhí sa bhreis agus seoladh spásárthach athsholáthair. In ainneoin an síneadh gan choinne, bhí Rubio agus a theaghlach tar éis teacht i ngleic leis an gcás cheana féin agus bhí siad sásta na híobairtí riachtanacha a dhéanamh.

Fillfidh Rubio, in éineacht lena chomhghleacaithe Soyuz, Sergei Prokopyev agus Dmitri Petelin, ar an Domhan an tseachtain seo chugainn, ag cur deireadh lena misean 371 lá. Beidh sé seo ar an tríú eitilt is faide i stair an spáis agus an eitilt is faide riamh ag spásaire Meiriceánach.

Foinsí:

- Teilifís NASA

– Airteagal: “'Agus sin mar gheall ar an teaghlach amháin': déanann spásaire NASA machnamh ar a bhliain fhada sa spás” le William Harwood, Nuacht CBS