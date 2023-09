Socraíonn spásaire NASA Frank Rubio Taifead don Spáseitilt is faide sna SA

Tá stair déanta ag spásaire NASA Frank Rubio trí dhul thar an taifead spáseitilte is faide riamh sna Stáit Aontaithe. Faoi láthair lonnaithe ag an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS), sháraigh Rubio an taifead roimhe seo de 355 lá ar an Luan. Shroich Rubio an ISS ar dtús i mí Mheán Fómhair na bliana seo caite in éineacht le dhá chosmonauts Rúiseach le haghaidh misean a bhí ceaptha a bheith ina ghnáthmhisean sé mhí.

Cuireadh síneadh lena bhfanacht gan choinne, áfach, tar éis don chuisle Soyuz sceitheadh ​​​​cuisitheora a fheiceáil agus iad ag dul i dtír ag an stáisiún spáis. Mar thoradh air sin, déanfar filleadh an triúr ar an Domhan, atá sceidealta le haghaidh 27 Meán Fómhair, ag baint úsáide as capsule athsholáthair a seoladh suas go dtí an ISS don turas fillte amháin.

Chomh luath agus a chríochnaíonn Rubio a mhisean agus go mbainfidh sé síos ar an Domhan, beidh 371 lá san iomlán caite aige sa spás, ag dul thar an taifead roimhe sin a leag Mark Vande Hei síos. Sheas taifead aonair spáseitilte Vande Hei ag 355 lá. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go mbaineann an taifead domhanda don spáseitilt is faide le cosmonaut na Rúise Valeri Polyakov, a chaith 437 lá ar bord stáisiún spáis Mir i lár na 1990idí.

Thug príomhfheidhmeannach NASA, Bill Nelson, aitheantas ó chroí do ghnóthachtáil Rubio, a chuir in iúl go raibh meas aige ar thiomantas Rubio i dteachtaireacht a seachadadh trí X, ar a dtugtaí Twitter roimhe seo.

Agus Rubio ag ullmhú chun filleadh ar an Domhan, tá criú athsholáthair comhdhéanta de bheirt Rúiseach agus Meiriceánach amháin le seoladh ón gCasacstáin Dé hAoine agus glacfaidh sé freagrachtaí na foirne atá ag dul as oifig ag an ISS.

Foinsí:

– Socraíonn spásaire NASA, Frank Rubio, taifead ré eitilte spás na Stát Aontaithe (an fhoinse gan nochtadh)