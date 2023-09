Rachaidh an spásaire NASA Tracy Caldwell Dyson i gcomhar le Criú na Rúise ar Mhisean Spáis 2024

Tá spásaire NASA Tracy Caldwell Dyson fógartha mar chuid den fhoireann do mhisean spásárthaí MS-25 Soyuz, atá le seoladh i mí an Mhárta 2024. Beidh sé seo mar an tríú turas ag Dyson i bhfithis, agus beidh cosmonaut Roscosmos Oleg Novitskiy agus an Bhealarúis in éineacht léi. rannpháirtí spáseitilt Marina Vasilevskaya. Tá sé beartaithe go mairfidh an misean ar feadh sé mhí, agus Dyson ag filleadh ar an Domhan i titim 2024.

Ceadaíonn an comhaontú idir NASA agus Roscosmos do chriúnna comhtháite, ag cinntiú go bhfuil baill oilte go cuí ar bord an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS) le haghaidh cothabhála agus spásbhealaí. Soláthraíonn sé freisin pleananna teagmhasacha i gcás aon saincheisteanna leis an spásárthach criú nó éigeandálaí a éilíonn filleadh go luath ar an Domhan.

I measc na dturas spáis a rinne Dyson roimhe seo tá misean 12 lá ar an tointeálaí spáis STS-118 Endeavour in 2007, chomh maith le tréimhse 174 lá mar innealtóir eitilte le haghaidh Expedition 23/24 in 2010. Rinne sí trí spásshiúlóid theagmhasacha in 2010 freisin. modúl caidéil theip a dheisiú.

Beidh Novitskiy, a bhí sa spás trí huaire roimhe seo, agus Vasilevskaya, a bheidh ar an gcéad Bhealarúisis sa spás, mar chuid de mhisean MS-25 freisin. Tá 531 lá carntha ag Novitskiy i bhfithis agus fiú ghlac sé páirt i lámhach scannán spáis Rúiseach ar a dtugtar “An Dúshlán” ar an ISS in 2021.

Léiríonn cuimsiú baill chriú ó thíortha éagsúla an tábhacht a bhaineann le comhoibriú idirnáisiúnta i dtaiscéalaíocht spáis. Agus NASA agus Roscosmos ag leanúint lena gcomhpháirtíocht, tá an misean chun taighde eolaíoch agus dul chun cinn a dhéanamh ar an ISS.

Foinse: NASA, TASS