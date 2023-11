Réaltachtaí Taistil Spáis: Thar Aislingí Iúpatar

Chuir post NASA ar na meáin shóisialta le déanaí ag cur ceiste ar an bhféidearthacht cuairt a thabhairt ar Iúpatar corradh mór i measc díograiseoirí spáis. Cé gur ghabh an ghníomhaireacht spáis a leithscéal go tapa as aon mothúcháin ghortaithe, tá sé tábhachtach go n-aithneofaí na dúshláin agus na teorainneacha a bhaineann le taisteal spáis mar bhonn lena ráiteas.

Bhí an taiscéalaíocht spáis á spreagadh i gcónaí ag mian an chine daonna ár gcuid spéiseanna a leathnú agus dul isteach i gcríocha neamhchairte. Mar sin féin, ní mór na haislingí seo a mhaolú le tuiscint eolaíoch agus le measúnú réadúil ar ár gcumas teicneolaíochta. Ní haon ionadh é go raibh SpaceX Elon Musk, lena uaillmhianta maidir le coilíneacht a dhéanamh ar phláinéid eile, ar cheann de na chéad daoine a shéan tuairimí NASA.

Le fírinne, níl cos curtha ag daoine fós ar dhromchla phláinéid eile. Cé go bhfuil pleananna ag NASA spásairí a sheoladh go Mars sna 2030í, is scéal eile ar fad é Iúpatar. Tá Iúpatar suite timpeall 385 milliún míle (611 milliún ciliméadar) ón Domhan. Bheadh ​​a radaíocht dhian marfach don duine, agus níl dromchla soladach in easnamh ar a atmaisféar tiubh chun teacht i dtír air.

Mar sin féin, cuireann gealach Iúpatar Europa glimmer dóchais ar fáil. Creideann na heolaithe go bhféadfadh an poitéinseal do bheatha mhiocróbach a bheith ag Europa agus go bhféadfadh sé feidhmiú mar cheann scríbe taiscéalaíoch amach anseo. Mar sin féin, bheadh ​​gá le dul chun cinn suntasach i dteicneolaíocht an taistil spáis, rud a d’fhéadfadh go dtógfadh sé roinnt blianta le teacht i gcrích.

Idir an dá linn, tá NASA ag ullmhú do mhisean Europa Clipper, atá le seoladh in 2024. Tá sé mar aidhm ag an misean seo staidéar a dhéanamh ar dhromchla oighreata Europa agus imscrúdú a dhéanamh ar a acmhainneacht réaltbhitheolaíoch trí thuairim is 50 gaire eitilte.

Cé go bhfuil sé nádúrtha a bheith ag brionglóid faoi iniúchadh a dhéanamh ar réimsí fada ár réaltra, tá sé ríthábhachtach meas a bheith agat ar na réaltachtaí agus na teorainneacha eolaíocha a mhúnlaíonn ár n-iarrachtaí taiscéalaíochta spáis. Ba mheabhrúchán é leithscéal NASA, cé nár cheart dúinn éirí as a bheith ag brionglóideach, go gcaithfidh ár n-aislingí a bheith bunaithe ar thuiscint stuama ar cad is féidir a bhaint amach faoi láthair.

CC

An féidir le daoine cuairt a thabhairt ar Iúpatar?

Ní féidir, níl sé indéanta cuairt a thabhairt ar Iúpatar faoi láthair mar gheall ar a fhad mhór ón Domhan, a radaíocht dhian, agus a easpa dromchla soladach le haghaidh tuirlingthe.

Cad é misean Europa Clipper?

Tá sé mar aidhm ag misean Europa Clipper, atá le seoladh i mí Dheireadh Fómhair 2024, staidéar a dhéanamh ar ghealach Iúpatar Europa. Seolfaidh sé eitiltí dlúth den ghealach oighreata chun tuiscint níos fearr a fháil ar a acmhainneacht le haghaidh saol a óstáil.

Cathain a thuirlingíonn daoine ar Mars?

Tá sé beartaithe ag NASA spásairí a thabhairt i dtír ar Mars sna 2030í. Toisc go bhfuil Mars níos gaire don Domhan agus a bhfuil an méid agus an comhdhéanamh céanna aige lenár bplainéad, cuireann sé coinníollacha níos indéanta ar fáil le haghaidh taiscéalaíochta daonna i gcomparáid le Iúpatar.