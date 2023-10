D’éirigh le NASA Priontaí 3D agus Tástáil Buinne Roicéid Innill do Mhisin Spáis Dhomhain

Tá garsprioc shuntasach bainte amach ag NASA i ndéantúsaíocht bhreiseáin trí shoic inneall roicéad nua a phriontáil agus a thástáil go rathúil mar chuid dá thionscadal RAMFIRE. Tá RAMFIRE, a sheasann do Dhéantúsaíocht Bhreiseáin Imoibríoch don Cheathrú Réabhlóid Thionsclaíoch, maoinithe ag Stiúrthóireacht Misean Teicneolaíochta Spáis NASA (STMD). Tá sé mar aidhm ag an tionscadal déantúsaíocht bhreiseán a chur chun cinn agus córais tiomána nua a fhorbairt do mhisin dhomhainspáis NASA amach anseo.

I gcomhar leis an bhforbróir ábhair Elementum 3D, chruthaigh innealtóirí NASA ó Ionad Eitilte Spáis Marshall alúmanam weldable ar a dtugtar A6061-RAM2. Tá na hairíonna teas-dhíonacha riachtanacha ag an malairt alúmanaim seo le húsáid in innill roicéad. Trí phriontáil 3D an nozzle mar phíosa amháin, laghdaítear an t-am déantúsaíochta go mór i gcomparáid le soic a mhonaraítear go traidisiúnta, ar féidir leo suas le 1,000 páirteanna aonair a cheangal.

Ionchorpraíonn an nozzle RAMFIRE clóite 3D bealaí inmheánacha beaga chun an nozzle a fhuarú le linn oibríochtaí agus cosc ​​a chur le leá. Ceadaíonn a nádúr éadrom do tháirgeadh comhpháirteanna ard-neart, a chumasú misin spáis domhain a iompraíonn pálasta níos troime. Tá sé seo ríthábhachtach do thionscnamh NASA Moon to Mars, a bhfuil sé mar aidhm aige láithreacht daonna fadtéarmach a bhunú ar an ngealach agus misin dhaonna a sheoladh go Mars ar deireadh thiar.

Rinneadh tástáil dhian ar thine te, lena n-áirítear cumraíochtaí breosla éagsúla, ar an nozzle RAMFIRE i Limistéar Tástála Thoir Marshall. Tá sé léirithe ag na tástálacha gur féidir leis an nozzle clóite 3D oibriú go héifeachtach i dtimpeallachtaí domhainspáis éilitheach agus go seasfaidh sé le hualaí teirmeacha, struchtúracha agus brú. Tá an nozzle á roinnt freisin le geallsealbhóirí tráchtála agus lucht acadúil, le cuideachtaí aeraspáis ag meastóireacht ar an bpróiseas priontála cóimhiotal alúmanaim agus 3D nua d'iarratais éagsúla.

Léiríonn an éacht seo de chuid NASA an úsáid mhéadaithe atá á baint as déantúsaíocht bhreiseáin i dtáirgeadh comhpháirteanna innill roicéad. Tá cuideachtaí eile, mar AMCM agus Agile Space Industries, ag baint úsáide as teicneolaíochtaí priontála 3D freisin chun seomraí dócháin agus páirteanna roicéad ríthábhachtacha a mhonarú. Tá na dul chun cinn seo i ndéantúsaíocht breiseán ríthábhachtach do thodhchaí na taiscéalaíochta spáis agus d'fhorbairt ardchórais tiomána.

Foinsí:

– D’éirigh le NASA 3D a phriontaí agus a Thástáil Buinne Innill Roicéad Nua do Mhisin Spáis (alt foinse)

– Ionad Eitilte Spáis NASA Marshall

– Eilimint 3D

– Tionscadal RAMFIRE (Déantúsaíocht Bhreiseáin Imoibríoch don Cheathrú Réabhlóid Thionsclaíoch).

– Leagan alúmanaim A6061-RAM2

– Teicneolaíocht priontála 3D i ndéantúsaíocht inneall roicéad

- Printéir 3D Púdar Leaba Léasair Léasair Miotail AMCM (PBF-LB) le haghaidh táirgeadh roicéad spáis

– Úsáid púdar Ni625 ag Agile Space Industries le haghaidh páirteanna roicéad spáis priontála 3D