Stair Chomhcheangailte Neanderthal agus Homo sapiens: Léargais ó Anailís DNA

Tugann staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí in Ollscoil na Ginéive (UNIGE) léargais nua ar dháileadh DNA Neanderthal i Homo sapiens an lae inniu. Scrúdaíonn an staidéar, a foilsíodh san iris Science Advances, conas a dáileadh an DNA ó Neanderthals sa ghéanóim Homo sapiens le 40,000 bliain anuas.

Nochtann an taighde éagsúlachtaí caolchúiseacha i láithreacht DNA Neanderthal thar thréimhsí ama agus réigiúin thíreolaíocha éagsúla, rud a thugann léargas ar stair idirnasctha an dá speiceas seo. Is eol le fada go ndearna Neanderthals agus Homo sapiens idirphórú, rud a fhágann go raibh thart ar dhá faoin gcéad den DNA de bhunadh Neanderthal i ngéanóim Eoráiseach an lae inniu.

Léiríonn an staidéar, áfach, nach bhfuil an céatadán seo comhsheasmhach ar fud na hEoráise. Tá DNA Neanderthal beagán níos flúirseach i géanóim na hÁise i gcomparáid le cinn Eorpacha. Míniú amháin is ea go bhféadfadh tionchair éagsúla a bheith ag roghnú nádúrtha ar ghéinte de bhunadh Neanderthal na héagsúlachtaí seo idir daonraí na hÁise agus na hEorpa.

Tugann teoiric eile atá molta ag eolaithe UNIGE le fios go bhféadfadh sreafaí imirce a bheith ina bpríomhfhachtóir i ndáileadh DNA Neanderthal. Nuair a chumasc daonra imirceach le daonra áitiúil, is gnách go n-ardóidh DNA an daonra áitiúil i gcomhréir leis an bhfad ó phointe tionscnaimh an ghrúpa imirceach.

Chun an teoiric seo a thástáil, bhain na taighdeoirí úsáid as bunachar sonraí ina raibh breis is 4,000 géanóm daoine aonair ón Eurasia ag dul siar 40,000 bliain. Léiríonn a dtorthaí staitistiúla go raibh cion beagán níos airde de DNA Neanderthal ag sealgairí Paleolithic Eorpacha i gcomparáid lena gcomhghleacaithe san Áise. Mar sin féin, le linn an trasdula Neoiliteach (10,000 go 5,000 bliain ó shin), tháinig laghdú ar an cion de DNA Neanderthal i genomes Eorpacha, rud a d'eascair céatadán beagán níos ísle ná i ndaonraí na hÁise.

Mar gheall ar theacht na gcéad fheirmeoirí ón Anatolia agus ón réigiún Aeigéach le linn na tréimhse seo, a d'iompair níos lú DNA Neanderthal, caolaíodh tuilleadh an tiúchan DNA Neanderthal san Eoraip. Tugann na torthaí seo léargas luachmhar ar thuras éabhlóideach agus ar phróiseas hibridithe an dá speiceas seo.

Mar fhocal scoir, is féidir linn stair chasta na Neanderthals agus Homo sapiens a réiteach trí thaighde géanóim ársa agus sonraí seandálaíochta a chomhtháthú. Feidhmíonn an staidéar seo mar thagairt do staidéir sa todhchaí agus d'fhéadfadh sé cabhrú le próifílí géiniteacha a imíonn ón meán a aithint, a d'fhéadfadh éifeachtaí buntáisteacha nó míbhuntáisteacha a nochtadh.

