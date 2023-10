Faigheann na heolaithe amach an chaoi a bhfanann Miotail lómhara an Domhain gar don Dromchla

Nocht eolaithe an fáth go bhfuil miotail lómhara cosúil le hór, platanam, agus Pallaidiam le fáil gar do dhromchla an Domhain, in ainneoin go dtugann a ndlús le tuiscint gur cheart go ndeachaigh siad go dtí an croí. Tá taighdeoirí tar éis a fháil amach go raibh na miotail seo gafa i gcarraig leathleáite tar éis do charraigeacha spáis ollmhóra dul i ngleic leis an Domhan. Chuir láithreacht na miotail lómhara seo in aice leis an dromchla bac ar eolaithe le fada, ach creidtear gur tháinig siad i dtír ar an Domhan le linn tionchair le carraigeacha spáis móra go luath i ndiaidh fhoirmiú an phláinéid. In ionad dul go dtí an croí, áfach, shíothlaigh na miotail seo tríd an maintlín agus bhí siad gafa i gcarraig sholadaithe, rud a ligeann dóibh fanacht gar don dromchla.

I staidéar le déanaí, rinne eolaithe insamhladh ar thionchair ársa ar an Domhan luath chun a thuiscint cén fáth nach ndeachaigh na miotail lómhara seo isteach sa chroílár. Fuair ​​​​siad amach nuair a bhuail spáscharraig ollmhór, méid na gealaí b'fhéidir, leis an Domhan, gur chruthaigh sé aigéan magma leáite a chuaigh isteach sa maintlín. Thíos den aigéan magma seo bhí réigiún de charraigeacha leathleáite, leathsholad. De réir a chéile tháinig na miotail ón imbhuailteor tríd an réigiún leath-leáite seo, ag meascadh leis an maintlín. In ionad dul go díreach go dtí an croí, soladaigh an maintlín miotail-insileadh, ag gabháil blúirí miotail feadh na slí.

Thar na billiúin bliain, thug an maistreadh agus an comhiompar sa maintlín na miotail seo níos gaire don screamh, rud a fhágann go raibh siad inrochtana le haghaidh oibríochtaí mianadóireachta. Tugann an fionnachtain seo léargas ar bhunús agus ar fhlúirse miotal lómhar ar an Domhan, ag míniú conas a chríochnaigh siad gar don dromchla. Ina theannta sin, d'fhéadfadh go mbeadh na réigiúin saibhir miotail seo sa maintlín fós le feiceáil inniu in íomhánna seismeacha de taobh istigh an Domhain.

D’fhéadfadh go mbeadh i gceist le tuilleadh taighde tionchair chomhchosúla ar phláinéid eile ar an talamh mar Mars nó Véineas a ionsamhladh chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibreodh an próiseas seo ar shaolta éagsúla. Tugann an staidéar seo léargais luachmhara ar na próisis gheolaíochta a mhúnlaigh ár bplainéad agus ar dháileadh miotal lómhar.

Foinsí:

– Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí