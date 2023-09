Foinse Mistéireach Ultra-Ard Fuinnimh arna Imscrúdú ag Réalteolaithe

Tá staidéar déanta ag foireann réalteolaithe ó Ollscoil Maryland agus ó Ollscoil Teicneolaíochta Michigan chun foinse gáma-ghathaithe ultra-ardfhuinnimh mistéireach ar a dtugtar LHAASO J2108+5157 a fhiosrú. Aicmítear na foinsí gáma-gha seo a bhfuil fuinneamh fótóin os cionn 0.1 PeV acu mar fhoinsí gáma-gha-fhuinnimh ultra-ard (UHE). Ní thuigtear go maith nádúr fíor na bhfoinsí seo, agus mar sin bíonn réalteolaithe i gcónaí ag cuardach rudaí nua den chineál seo chun níos mó a fhoghlaim fúthu.

Dhírigh an fhoireann faoi stiúir Sajan Kumar ó Ollscoil Maryland a staidéar ar LHAASO J2108+5157, foinse cosúil le pointe a bhaineann le scamall móilíneach atá suite timpeall 10,700 solasbhliain ar shiúl. Níor shainaithin breathnuithe roimhe seo aon chomhghleacaithe X-gha leis an bhfoinse seo, rud a d’fhág go raibh sé deacair bunús a hastuithe gáma-gha a aimsiú. D’úsáid foireann Kumar an Córas Eagar Teileascóp um Íomháú Radaíochta An-Fuinniúil (VERITAS) agus Réadlann Ard-airde Cherenkov Uisce (HAWC) chun LHAASO J2108+5157 a bhreathnú agus chun tuilleadh faisnéise a bhailiú faoina hastuithe gáma-ghathaithe UHE.

Níor aimsíodh sna breathnuithe aon astaíocht shuntasach gar do shuíomh LHAASO J2108+5157. Léirigh anailís speictreach ar an réigiún thart ar an bhfoinse go bhfuil an t-astúchán comhsheasmhach le staidéir roimhe seo agus gur dócha go bhfuil bunús leipteach aige. Mar sin féin, cuireann fionnachtain néal móilíneach nua i gcóngaracht LHAASO J2108+5157 léargas breise ar fáil ar bhunús na hastaíochta gáma-gha a breathnaíodh. Bhain na réalteolaithe de thátal as go bhfuil sé níos dóchúla go dtáirgtear na gathanna gáma tríd an gcainéal hadrónach, agus an scamall móilíneach mar phríomhsprioc na gcáithníní gathanna cosmacha a luathaítear le PeVatrons anaithnide.

Tá gá le tuilleadh breathnuithe agus anailíse chun nádúr LHAASO J2108+5157 a thuiscint go hiomlán. Tugann na taighdeoirí le fios go bhfuil gá le tuairimí sa todhchaí ag an Cherenkov Telescope Array (CTA) agus anailís sa bhanna X-ghathaithe chun léargais níos mó a sholáthar ar an bhfoinse mistéireach ultra-ard fuinnimh seo.

Foinse: Sajan Kumar et al, VERITAS agus tuairimí HAWC ar fhoinse neamhaitheanta LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

Tuilleadh eolais:

– Sajan Kumar et al, VERITAS agus HAWC breathnuithe ar fhoinse neamhaitheanta LHAASO J2108+5157, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089

– Faisnéis irise: arXiv

Lua:

– Foinse mistéireach ultra-ard fuinnimh arna fiosrú ag réalteolaithe (2023, 11 Meán Fómhair). Ar ais 11 Meán Fómhair, 2023, ó https://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html