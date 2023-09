D'fhéadfadh Leictreoin Ardfhuinnimh ó Mhaighnetotail an Domhain Uisce a Chruthú ar an nGealach

Fuair ​​​​eolaithe amach go bhfuil leictreoin ardfhuinnimh atá suite sa phlasma mórthimpeall ar an Domhan ag cruthú uisce ar an ngealach. D’fhéadfadh an toradh nua seo léargas luachmhar a thabhairt ar dháileadh an uisce ar dhromchla na gealaí, go háirithe i réigiúin bhuanscáthaithe nach bhfaigheann solas na gréine choíche. Tá tuiscint ar dháileadh uisce ar an ngealach ríthábhachtach chun staidéar a dhéanamh ar a éabhlóid agus chun misin le foireann a phleanáil don todhchaí. Is féidir le spásairí uisce a bhaint le haghaidh cothaithe agus is féidir é a thiontú ina bhreosla le haghaidh tuilleadh taiscéalaíochta spáis.

Ceanglaíonn an taighde, faoi stiúir an eolaí Shuai Li ó Ollscoil Haváí ag Mānoa, foirmiú uisce ar an ngealach le mboilgeog maighnéadach an Domhain ar a dtugtar an maighnéadasféar. Feidhmíonn an maighnéadsféar mar sciath, ag cosaint an Domhain ó cháithníní ardfhuinnimh sa ghaoth gréine. Nuair a idirghníomhaíonn an ghaoth gréine leis an maighnéadsféar, cruthaíonn sé eireaball maighnéadach fada ar thaobh oíche an Domhain, ar a dtugtar an magnetotail. Laistigh den mhaighnéadtail seo, cruthaíonn leictreoin agus iain ardfhuinnimh leathán plasma.

De réir mar a fhithisíonn an ghealach an Domhan, téann sí tríd an maighnéadtail seo, a chosnaíonn é ó cháithníní luchtaithe agus é fós ag ligean don solas teacht ar dhromchla na gealaí. Léirigh taighde roimhe seo, nuair a bhíonn an ghealach lasmuigh den magnetotail, go bhfuil sí bombardaithe ag gaoth na gréine agus go gcruthaítear cainníochtaí beaga uisce. Mar sin féin, bhíothas ag súil go laghdódh foirmiú uisce go suntasach taobh istigh den magnetotail mar gheall ar easpa prótóin gaoithe gréine.

Ag baint úsáide as sonraí a bhailigh Mapaí Mianreolaíochta na Gealaí ar an spásárthach Chandrayaan 1, fuair Li agus a fhoireann amach go bhfuil foirmiú uisce i magnetotail an Domhain cosúil le nuair a bhíonn an ghealach lasmuigh den magnetotail. Tugann sé le fios go bhfuil próisis bhreise nó foinsí uisce laistigh den magnetotail nach bhfuil baint dhíreach acu le hionchlannú gaoithe gréine. Fuair ​​an fhoireann amach go dtáirgeann leictreoin ardfhuinnimh sa magnetotail éifeachtaí comhchosúla le hiain sa ghrianghaoth.

Tacaíonn an toradh seo le taighde a rinne Li roimhe seo a léirigh ocsaigin san iarann ​​meirge magnetotail i réigiúin pholacha na gealaí. Leagann sé béim ar an nasc domhain idir an Domhan agus an ghealach. Leanfaidh an fhoireann ar aghaidh ag déanamh imscrúduithe ar an timpeallacht plasma timpeall na gealaí agus ag déanamh staidéir ar an ábhar uisce ag na cuaillí gealaí le linn céimeanna éagsúla de bhealach na gealaí tríd an magnetotail.

Tá an taighde seo riachtanach mar chuid de chlár Artemis, a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a thabhairt ar ais go dtí an ghealach faoi 2026. Cuirfidh na fionnachtana a dhéanfar le pleanáil agus le hullmhú níos fearr do mhisin leathnaithe go dromchla na gealaí agus níos faide anonn.

– Space.com (Airteagal Bunaidh)