Fuaimeanna Feadaíl Mhaignéitíféar Mhearcair

Tá fionnachtain shuimiúil déanta ag eolaithe faoi réimse maighnéadach Mearcair trí éisteacht le fuaimeanna an phláinéid, cosúil le héisteacht le ceol. D'aithin Mitsunori Ozaki ó Ollscoil Kanazawa agus foireann eolaithe ón tSeapáin agus ón bhFrainc na “fuaimeanna feadaíl” a chualathas ó mhaighnéadsféar Mearcair ar dtús.

Roimhe seo, creideadh go raibh réimse maighnéadach lag ag Mearcair. Mar sin féin, léiríonn na fuaimeanna “feadaí” seo go bhfuil réimse maighnéadach an phláinéid láidir go deimhin. In ainneoin gur pláinéad creagach gan atmaisféar substaintiúil é agus é suite gar do dhian-radaíocht na gréine agus grianghaoth na Gréine, léiríonn maighnéadasféar Mearcair feiniméin suimiúla.

Ardaíonn an easpa gnéithe áirithe atá le fáil ar phláinéid eile, cosúil le atmaisféar tiubh ina bhfuil ocsaigin nó crios radaíochta, ceisteanna faoi auraras a bheith ann timpeall Mearcair. Tá suim ar leith ag eolaithe a thuiscint conas is féidir leis na hauroras seo tarlú in éagmais atmaisféar suntasach.

Tá taighde ar thimpeallacht mhaighnéadach Mhearcair teoranta mar gheall ar an easpa misin spáis atá tiomnaithe do staidéar a dhéanamh ar an bplainéad. Chuir taiscéalaí spáis Mariner 10 NASA sna 1970idí agus misean leanúnach Mearcair BepiColombo, a seoladh in 2018, sonraí luachmhara ar fáil. Tá an ionstraim MIO, mar chuid de mhisean BepiColombo, deartha go sonrach chun staidéar a dhéanamh ar mhaighnéadsféar Mearcair.

Nocht sonraí a bailíodh idir 2021 agus 2022 ag baint úsáide as an ionstraim MIO fianaise shoiléir de “thonnta mód feadaíl” i maighnéadasféar Mearcair. Chuir an feiniméan seo fiosracht na n-eolaithe faoi na cosúlachtaí féideartha idir an Domhan agus Mearcair i dtéarmaí curfá leictreon-tiomáinte, feiniméan suimiúil eile.

Tugann na torthaí le déanaí, a foilsíodh san iris Nature Astronomy, léargas ar na fuaimeanna enigmatic a astaíonn maighnéadasféar Mearcair. Cuireann siad le tuiscint níos fearr ar thimpeallacht mhaighnéadach Mhearcair agus cuireann siad léargais ar fáil ar na hidirghníomhaíochtaí casta idir réimsí maighnéadacha pláinéadacha agus gaoth na gréine.

Foinsí:

– Réalteolaíocht an Dúlra (irisleabhar)