Níonn 'Globster' i dTír i Nua-Ghuine Phapua: An créatúr atá cosúil le Maighdeana mara é?

Tá fionnachtain mistéireach agus shuimiúil tar éis an domhan a mhealladh mar chréatúr cosúil le maighdeana mara nite i dtír i Nua-Ghuine Phapua an 20 Meán Fómhair, 2023. Tá saineolaithe ag scrúdú an chréatúr agus ag smaoineamh air mar ‘Globster’, téarma a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar an iliomad feoil mhara a faightear uaireanta iad ar thránna i staideanna éagsúla meatha.

Creideann an t-eolaí timpeallachta Helene Marsh gur iarsmaí de chéiticeach lobhadh an cnapán gan bheatha. Aontaíonn Sascha Hooker, speisialtóir ar mhamaigh mhara, leis an measúnú seo. Ina theannta sin, tugann Erich Hoyt, taighdeoir ag Caomhnú Míolta Móra agus Deilfeanna sa RA, le fios go bhféadfadh sé gur dugong é an globster, ar a dtugtar bó mhara freisin. Creideann Hoyt go bhfuil an créatúr marbh le roinnt seachtainí anuas.

Spreag fionnachtain an chréatúr iontach seo suim agus plé forleathan. Cé go bhféadfadh cuid acu é a nascadh go tapa le maighdeana mara legendary, tá eolaithe fós ag díriú ar fhíor-nádúr an eiseamail a thuiscint. Tabharfaidh scrúdú agus anailís bhreise léargas ar a speiceas cruinn agus ar na cúinsí as a dtiocfaidh sé ar an trá.

Tá an pobal eolaíochta ag súil go fonnmhar le tuilleadh nuashonruithe agus torthaí taighde a d’fhéadfadh an rúndiamhra a bhaineann leis an gcréatúr mealltach seo a réiteach. Tá sé ríthábhachtach na créatúir a chónaíonn inár n-aigéan a thuiscint chun saol na mara a chaomhnú agus a chaomhnú, agus cuireann fionnachtana mar seo le leathnú ár n-eolas agus cothaítear léirthuiscint níos doimhne ar iontais an dúlra.

Sainmhínithe:

– Globster: MAISEANNA feola mara a fhaightear ar thránna i staideanna éagsúla meatha.

– Céiticeach: Grúpa de mhamaigh mhara a chuimsíonn míolta móra, deilfeanna agus muca mara.

– Dugong: Mamach mór muirí, ar a dtugtar bó mhara go minic, a chónaíonn in uiscí cósta san Aigéan Indiach agus san Aigéan Ciúin.

Foinsí:

– An t-eolaí comhshaoil ​​Helene Marsh

– Sascha Hooker, speisialtóir ar mhamaigh mhara

– Taighdeoir Erich Hoyt ag Caomhnú Míolta Móra agus Deilfeanna sa RA

