An Créatúr Mistéireach Nite Suas ar Thrá i Nua-Ghuine Phapua

Achoimre: Tá saineolaithe faoi bhrón faoi iarsmaí lofa créatúr a nigh suas ar thrá i Nua-Ghuine Phapua. Cé nach bhfuil a chéannacht bheacht fós ar eolas, tuairimíonn saineolaithe go bhféadfadh sé a bheith ina phíolótach míol mór, deilf, bó mhara, nó fiú siorc.

Chuir fionnachtain mheáite fáilte roimh lucht trá i Nua-Ghuine Phapua, nuair a bhí iarsmaí casta agus lofa créatúr anaithnid le feiceáil ar an gcladach. Tá saineolaithe ag scrúdú an chréatúr faoi láthair chun a speiceas agus cúis an bháis a chinneadh.

Cé gur rúndiamhair féiniúlacht chruinn an chréatúr, tá roinnt féidearthachtaí molta ag bitheolaithe mara. D'fhéadfadh sé a bheith ina mhíol mór píolótach, a bhfuil aithne air mar gheall ar a gcloigeann cruinn sainiúil agus a gcorp bolgánacha. Tá tréithe fisiceacha comhchosúla ag deilfeanna freisin, rud a fhágann gur iarrthóir ionchasach iad.

Féidearthacht eile is ea ba mhara, nó manáití, a mhol saineolaithe. Is minic a fhaightear na mamaigh mhuirí móra, mhín seo i gceantair chósta agus tá cáil orthu as a n-aistí bia luibheacha. Tá cosúlacht éigin idir a gcuma uathúil, le smeach cosúil le paddle agus corp cruinn, don chréatúr mistéireach.

Suimiúil go leor, tá sé molta ag roinnt saineolaithe go bhféadfadh iarsmaí an chréatúr a bheith bainteach le siorc. I bhfianaise staid an mheathlaithe, tá sé dúshlánach na gnéithe cruinne a dheimhneodh an hipitéis seo a chinneadh. Mar sin féin, tá siorcanna coitianta sna huiscí timpeall Nua-Ghuine Phapua agus tá éagsúlacht leathan speiceas acu a chónaíonn sa réigiún.

Déanfar tuilleadh anailíse agus scrúdaithe ar na hiarsmaí le tuilleadh solais a chur ar fhéiniúlacht an chréatúr. Féadfaidh tástáil DNA agus anailís chnámharlaigh cabhrú le freagraí níos nithiúla a sholáthar. Go dtí sin, leanann an fhionnachtain mistéireach seo ag mealladh eolaithe agus trádairí araon, rud a fhágann go bhfuil siad ag smaoineamh ar rúin na farraige.

Sainmhínithe:

– Míol mór píolótach: Cineál míol mór a bhfuil aithne air mar gheall ar a gceann cruinn agus a gcorp bolgánach.

– Deilf: Mamaigh uisceacha a bhfuil tréithe fisiceacha comhchosúla acu agus atá ag míolta móra.

– Bó farraige: Ar a dtugtar manatee freisin, mamal mara mór luibheach le smeacháin cosúil le paddle agus corp cruinn.

– Siorcanna: Iasc creiche le cnámharlach cartilaginous.

