Cuireann Meteor isteach ar Atmaisféar na Cruinne

Bhí ionadh ar chónaitheoirí oirthuaisceart Melbourne oíche Dé Céadaoin nuair a shoilsigh brag glórach agus splanc iontach solais an spéir. Creideann saineolaithe gurb é ba chúis leis an bhfeiniméan seo ná meteor ag dul isteach in atmaisféar an Domhain, ag mealladh muintir na háite i Doreen, Mernda, Balwyn, agus Doncaster.

Mhéadaigh tuairimíocht faoi fhoinse an torainn ó oibreacha bóthair agus tinte ealaíne go toirneach nó fiú Deaglán. Mar sin féin, mhínigh an Dr Brad Tucker, réalteolaí ó Ollscoil Náisiúnta na hAstráile, gurbh é meteor an míniú is sochreidte. Chuir sé síos ar mheitéar mar blúirí de asteroids a bhriseann amach agus a thaistealaíonn tríd an spás.

Measadh gurb é an meteor a bhí freagrach as an seónna méid cispheile, thart ar 10cm agus 40cm ar leithead. Thaistil sé ar luas iontach timpeall 20km in aghaidh an tsoicind nó 72,000km in aghaidh na huaire, ag scaoileadh méid suntasach fuinnimh nuair a chuaigh sé isteach in atmaisféar an Domhain. Chuir an Dr. Tucker an scaoileadh fuinnimh seo i gcomparáid le buama beag núicléach.

Cé nach bhfuil meteors den chineál seo neamhchoitianta, tá siad dúshlánach a bhrath agus a thuar. Tá eolaithe ag obair go leanúnach ar a gcuid modhanna a fheabhsú chun na réada seo a aithint agus a rianú, go háirithe cinn níos mó a d'fhéadfadh a bheith ina mbaol don Domhan. Leag an Dr. Tucker béim ar an ngá atá le faireachas agus staidéar a dhéanamh ar na himeachtaí seo chun cur lenár dtuiscint ar bhunús agus ar éabhlóid an chórais gréine.

Ar ámharaí an tsaoil, níl aon ghá le scaoll maidir le tionchar na meteors. Tá sé ríthábhachtach, áfach, aon radharc nó taithí ar imeachtaí den sórt sin a thuairisciú d’eagraíochtaí ar nós an Eagraíocht Idirnáisiúnta Meteor nó Fireballs in the Sky. Cuireann na tuarascálacha seo le taighde eolaíoch agus cuireann siad léargais luachmhara ar fáil ar nádúr agus iompar na meitéar.

Níl an eachtra seo le déanaí i Melbourne aonraithe, mar tharla feiniméin chomhchosúla i gcodanna eile den Astráil. I mí Lúnasa, chonaic Victoria léas mistéireach an tsolais ag stríoc trasna spéir na hoíche, rud a bhain buaicphointe amach sa deireadh le fuaim rábach. Dhearbhaigh gníomhaireacht spáis na hAstráile go raibh sé mar thoradh ar loscadh smionagar spáis. Ar an gcaoi chéanna, thuairiscigh cónaitheoirí Sydney pléascadh gan mhíniú in 2021, agus níor aimsigh na húdaráis aon fhianaise shubstaintiúil.

Mar fhocal scoir, ní rud neamhghnách ar fad é tarlú meteors. Cé go bhfeictear gur imeachtaí scanrúla iad, cuireann siad deiseanna luachmhara ar fáil d’eolaithe chun dul i ngleic le rúndiamhra ár gcruinne. Tá ról ríthábhachtach ag faireachas, ag staidéar agus ag tuairisciú chun rúin na gcuairteoirí neamhaí seo a réiteach.

