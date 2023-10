Loud Boom i Melbourne Creidtear gur Iontráil Meteorite san Atmaisféar é

Achoimre: Táthar in amhras faoi borradh glórach mistéireach a chuir ionadh ar chónaitheoirí i mbruachbhaile Melbourne de bharr dreigít ag dul isteach in atmaisféar an Domhain. Spreag an eachtra, a tharla i Doreen, go leor daoine áitiúla chun físeáin a ghabháil agus a gcuid taithí a roinnt ar na meáin shóisialta. Cé go ndearna roinnt daoine tuairimíocht faoi imeacht réalteolaíoch, níl trácht fós ag údaráis ar a thionscnamh. Mhol saineolaí eolaíochta an Dr Gail Isles ó Ollscoil RMIT go bhféadfadh sé a bheith ina mheitéar, a bhféadfadh baint a bheith aige leis an gcithfholcadh meteor leanúnach Perseid. Luaigh sí freisin an fhéidearthacht gur blúire é ó roicéad loingseoireachta satailíte a seoladh ó Chosmodróim Plesetsk na Rúise. In eachtra den chineál céanna i mí Lúnasa, chonaic cónaitheoirí i Victoria liathróid solais i spéir na hoíche agus chuala siad borradh ard, a dhearbhaigh gníomhaireacht spáis na hAstráile níos déanaí gur smionagar spáis é ó roicéad Rúisis Soyuz-2.

Baineadh geit as cónaitheoirí Doreen, bruachbhaile i Melbourne, le fuaim thobann cosúil le pléascadh a tharla thart ar 9 pm Dé Céadaoin. Thaispeáin físeáin a ghlac áitritheoirí pléasctha solais agus torann ard ina dhiaidh sin, cosúil le pléascadh. Tháinig tuairimíocht chun cinn ar ardáin na meán sóisialta agus áitritheoirí ag roinnt a gcuid taithí agus ag ceistiú cúis an ollphléasc.

Cé nach bhfuil míniú tugtha fós ag na húdaráis, mhol an Dr Gail Isles, saineolaí eolaíochta ó Ollscoil RMIT, go bhféadfaí an fhuaim a chur i leith meteor ag dul isteach in atmaisféar an Domhain. Cheangail sí é le cithfholcadh meteor leanúnach Perseid, atá le bheith ag buaicphointe an deireadh seachtaine atá le teacht. Mar sin féin, d'admhaigh an Dr Isles freisin go bhféadfadh blúire ó roicéad loingseoireachta satailíte a seoladh ó Chosmodróim Plesetsk na Rúise a bheith mar chúis leis an mborradh.

Ní hé seo an chéad uair a tharla eachtra den sórt sin i Victoria. I mí Lúnasa a tharla roimhe seo, chonaic na cónaitheoirí liathróid solais ag dul trí spéir na hoíche agus bhí borradh ard in éineacht léi. Dhearbhaigh gníomhaireacht spáis na hAstráile níos déanaí gurb é smionagar spáis ó roicéad Rúiseach Soyuz-2 a chuaigh isteach arís in atmaisféar an Domhain ba chúis leis an imeacht.

Foinsí:

– Neamhspleách (alt foinse)