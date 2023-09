D'fhéadfadh na Gealacha Mistéireach i Scamaill Véineas a bheith ina Meteors Dó

Is fada taighdeoirí ag cur fúm faoi na flashes mistéireach solais a shoilsíonn scamaill Véineas ó am go chéile. Ceapadh gur tintreach é roimhe seo, molann staidéar nua a foilsíodh in Journal of Geophysical Research: Planets míniú eile. Molann an staidéar go bhfuil na soilse enigmatic, i ndáiríre, meteors lasadh suas in atmaisféar Véineas.

Cé gur mhol NASA roimhe seo go bhféadfadh níos mó tintreach a bheith ag Véineas ná an Domhan, tugann an staidéar faoi deara go bhfuil láithreacht tintreach ar Véineas fós ina ábhar díospóireachta. Déantar monatóireacht ar lightning ar an Domhan trí thonnta raidió nádúrtha a bhrath, agus creidtear gur tintreach a bhí sna misin roimhe seo chuig Véineas. Mar sin féin, theip ar mhisin níos déanaí mar Cassini agus Parker Solar de chuid NASA comharthaí raidió a aimsiú ón tintreach.

In ionad tintreach, tá taighdeoirí ag tuairimíocht anois go bhféadfadh na flashes a breathnaíodh i scamaill swirling Véineas a bheith mar thoradh ar meteors ag scoite amach in atmaisféar naimhdeach an phláinéid. Tá timpeallacht thar a bheith dian ag Véineas, le teochtaí foircneacha agus atmaisféar tiubh, tocsaineach líonta le dé-ocsaíd charbóin sárchriticiúil agus scamaill aigéad sulfarach.

Trí líon na gclaonta a breathnaíodh ag an Réadlann Maor agus ag fithiseán Akatsuki na Seapáine a chomhaireamh, mheas na taighdeoirí go dtarlaíonn idir 10,000 agus 100,000 flash gach bliain. Molann na taighdeoirí go bhfuil na flashes seo cosúil le stailceanna meitéar a d'fhéadfadh a bheith ann. D'fhéadfadh comhdhéanamh uathúil atmaisféar Véineas a bheith ina chúis le liathróidí dóiteáin ó na tionchair seo sruthán geal go leor le go n-aimseofar iad.

Tá sé ríthábhachtach na feiniméin seo a thuiscint chun misin chuig Véineas amach anseo a phleanáil, go háirithe i bhfianaise fianaise le déanaí a thugann le tuiscint go bhféadfadh gníomhaíocht bholcánach a bheith ar dhromchla an phláinéid. Más ábhar imní é stailceanna tintrí, bheadh ​​cosaint riachtanach do scrúdaitheoirí atá ag iarraidh tuirlingt ar Véineas nó iad siúd atá ar snámh ina atmaisféar dlúth ar feadh tréimhse fada.

Mar fhocal scoir, cuireann an fionnachtain go bhféadfadh na flashes mistéireach i scamaill Véineas meteors ag lasadh suas léargais luachmhar do mhisin amach anseo chun an phláinéid. Cé go bhfuil láithreacht an tintreach fós éiginnte, soláthraíonn an fhéidearthacht go mbeidh meteoranna mínithe eile ar na feiniméin shuimiúla seo.

Foinsí:

– Journal of Geophysical Research: Pláinéid