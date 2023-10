Soinneáin Mistéireach na dTonnta Raidió a Braitheadh ​​ó 8 billiún bliain ó shin

Tá fionnachtain shuimiúil déanta ag réalteolaithe, agus iad ag brath ar phléascadh raidió gasta (FRB) a thaistil 8 billiún bliain d'aois chun an Domhan a bhaint amach. Is pléascanna dian de thonnta raidió iad FRBanna nach maireann ach na milliúin soicind, agus ní fios a mbunús fós. Ó thángthas ar an gcéad FRB in 2007, tá na céadta de na flashes chosmaí seo tugtha faoi deara ag eolaithe a tháinig ó phointí éagsúla na cruinne.

Mhair an pléasctha is déanaí, ar a dtugtar FRB 20220610A, níos lú ná milleasoicind ach scaoil sé fuinneamh coibhéiseach astaíochtaí ár ngrian thar 30 bliain. Tá an pléasctha seo ar cheann de na FRBanna is faide i gcéin agus is fuinniúla a breathnaíodh riamh. Mar sin féin, tá sé dúshlánach staidéar a dhéanamh ar phléascanna tapa raidió mar gheall ar a n-achar gearr.

Trí úsáid a bhaint as sraith teileascóip raidió ASKAP san Astráil, bhí na taighdeoirí in ann suíomh beacht an pléasctha a aimsiú. Rianaíodh an pléasctha siar go grúpa réaltraí cumaisc, ag ailíniú leis an teoiric go bhféadfadh FRBanna a bheith nasctha le maighnéadair nó le réada an-fhuinniúla a eascraíonn as pléascanna réalta.

Creideann eolaithe go bhféadfaí modh uathúil a sholáthar chun an t-ábhar idir réaltraí a thomhas trí staidéar a dhéanamh ar phléascanna tapa raidió, rud nach bhfuil cuntas air fós. Ní ailíníonn na meastacháin reatha ar mhais na cruinne, rud a thugann le tuiscint go bhfuil ábhar in easnamh. Is féidir leis an ábhar ianaithe a bhraitheann pléasctha raidió tapa cuidiú leis an méid stuif idir réaltraí a thomhas, rud a chuireann solas ar an ábhar seo atá ar iarraidh.

Ba é an réalteolaí Astrálach Jean-Pierre Macquart a mhol an modh seo chun pléasctha raidió tapa a úsáid chun ábhar atá ar iarraidh a bhrath in 2020. Deimhníonn na tomhais a rinneadh sa staidéar seo an “caidreamh Macquart,” a thaispeánann gur faide ar shiúl go bhfuil pléasctha raidió tapa, an gás níos idirleata a nochtann sé idir réaltraí.

Go dtí seo, rianaíodh beagnach 50 pléasctha raidió tapa chuig a mbunphointí, agus braitheadh ​​thart ar leath acu ag baint úsáide as teileascóp ASKAP. Tá na heolaithe dóchasach go mbeidh teileascóip raidió atá á dtógáil amach anseo in ann na mílte pléasctha raidió níos gasta a bhrath, rud a chuideoidh linn struchtúr na cruinne a thuiscint níos fearr.

Ní hamháin go soláthraítear léargais ar na feiniméin chosmaí seo trí staidéar a dhéanamh ar phléascanna raidió gasta ach osclaíonn sé freisin féidearthachtaí nua chun ceisteanna móra faoi chosmeolaíocht a fhreagairt.

