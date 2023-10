Fionnachtain Nua: Aimsíonn réalteolaithe pléasc mistéireach na dtonnta raidió 8 billiún bliain ó shin

Tá fionnachtain shuimiúil déanta ag réalteolaithe le déanaí, ag aimsiú pléascadh cumhachtach tonnta raidió a thóg 8 billiún bliain as cuimse chun an Domhan a bhaint amach. Ní hamháin go bhfuil an t-imeacht seo, ar a dtugtar pléasctha raidió tapa (FRB), thar a bheith i bhfad i gcéin ach tá sé ar cheann de na cinn is fuinniúla a breathnaíodh riamh.

Is pléascanna dian de thonnta raidió iad pléascanna gasta raidió nach maireann ach na milleasoicindí, agus is rúndiamhair iad a mbunús do na réalteolaithe. Aithníodh an chéad FRB in 2007, agus ó shin i leith, braitheadh ​​go leor de na flashes neamhaí seo a tháinig ó phointí éagsúla trasna fairsinge ollmhór na cruinne.

In ainneoin breis agus deich mbliana de thaighde, tá cúiseanna cruinne na FRBanna seo dothuigthe fós. Mar sin féin, tá roinnt teoiricí curtha amach ag eolaithe chun a dtarluithe a mhíniú. Míniú amháin a d'fhéadfadh a bheith ann ná go dtagann na pléascanna seo as réaltaí neodrón an-mhaighnéadaithe ar a dtugtar maighnéadair a scaoileann méideanna ollmhóra fuinnimh. Tugann hipitéis eile le fios go bhféadfadh FRBanna a bheith mar thoradh ar phoill dhubha nó réaltaí neodrón a chumasc.

Is cloch mhíle shuntasach do réalteolaithe é braite an FRB áirithe seo, a bhfuil achar dochreidte de 8 billiún bliain tar éis é a thaisteal. Trí staidéar a dhéanamh ar na himeachtaí i bhfad i gcéin seo, tá súil ag taighdeoirí léargais a fháil ar na coinníollacha agus na próisis a bhí ann go luath sa chruinne.

Is féidir le tuiscint a fháil ar bhunús agus ar nádúr na bpléascann raidió gasta leideanna luachmhara a sholáthar faoi na himeachtaí cosmacha a mhúnlaigh ár gcruinne thar na billiúin bliain. Leanann na heolaithe orthu ag déanamh tuilleadh taighde ar rúndiamhra na gcomharthaí cumhachtacha raidió seo, ag baint úsáide as éagsúlacht uirlisí agus teileascóip chun staidéar a dhéanamh ar a n-airíonna agus a bpatrúin.

Cé go bhfuil go leor dul chun cinn déanta maidir le rúin na bpléascann raidió gasta a réiteach, tá gá le tuilleadh breathnuithe agus sonraí chun a bhfíor-nádúr a chinneadh go muiníneach. Is teist é braite an FRB i bhfad i gcéin seo ar intleacht agus buanseasmhacht na réalteolaithe agus iad ag iarraidh rúndiamhra ár gcruinne a thuiscint.

Foinsí:

– CNN: ‘Bhraith réalteolaithe comhartha ó 8 billiún bliain ó shin’