'Ciorcail sióga' aisteacha mapáilte i 15 thír: Staidéar

Tá taighdeoirí tar éis a fháil amach nach bhfuil paistí ciorclach mistéireach ar a dtugtar “ciorcail sióga” teoranta don Namaib agus don Astráil amháin, ach go bhfuil siad i láthair i 250 áit ar fud 15 thír. Tá na paistí ithreach barracha seo timpeallaithe ag fáinní fásra tar éis baffles a chur ar eolaithe le blianta anuas. Moladh teoiricí iolracha chun a bhfoirmiú a mhíniú, ach go dtí seo, ní raibh fios ar mhéid domhanda an fheiniméan seo.

Bhain an staidéar, a foilsíodh san iris PNAS, úsáid as hintleachta saorga chun anailís a dhéanamh ar íomhánna satailíte agus aithníodh 263 láithreán inar breathnaíodh patrúin chiorcail sióg. Fuarthas na paistí seo i réigiúin mar an tSaiheil, an Sahára Thiar, Corn na hAfraice, Madagascar, iardheisceart na hÁise, agus lár na hAstráile, rud a thugann le fios go bhfuil ciorcail sióga níos coitianta ná mar a ceapadh roimhe seo.

Fuair ​​taighdeoirí amach go bhfuil baint ag tréithe áirithe ithreach agus aeráide, lena n-áirítear cion íseal nítrigine agus meánbháistí níos lú ná 200mm in aghaidh na bliana, le láithreacht ciorcail sióga. Feidhmíonn na ciorcail seo freisin mar fhoinse breise uisce i réigiúin arid, de réir mar a shreabhann uisce báistí i dtreo na bhféar máguaird.

Tugann torthaí an staidéir le fios go bhféadfadh ciorcail sióga a bheith ina dtáscairí ar dhíghrádú éiceachórais mar gheall ar athrú aeráide. Ina theannta sin, osclaíonn an taighde an doras chun athléimneacht na bpatrún fásra seo in aghaidh athrú aeráide agus suaitheadh ​​eile a scrúdú.

Chruthaigh na taighdeoirí atlas domhanda de chiorcail sióga agus bunachar sonraí ar féidir a úsáid le haghaidh tuilleadh taighde. Cabhróidh an fhaisnéis nua seo le tuiscint níos fearr a fháil ar na cúiseanna atá leis na foirmíochtaí seo agus ar a dtábhacht éiceolaíoch.

