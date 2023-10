Gheobhaidh Cónaitheoirí New Hampshire Fianaise ar Dhá Éiclips Gréine

Beidh deis ag cónaitheoirí New Hampshire, ní héiclips amháin, ach dhá éiclips gréine a fheiceáil sna míonna atá le teacht. Ar 14 Deireadh Fómhair, 2023, beidh eclipse gréine páirteach ann, agus eclipse gréine iomlán ina dhiaidh sin ar 8 Aibreán, 2024. Ollúna Comhlach ó Ollscoil New Hampshire, Amy Keesee agus John S. Gianforte, in éineacht le Lori Harnois, an Stiúrthóir den Rannán Forbartha Taistil agus Turasóireachta, na himeachtaí seo atá le teacht a phlé.

Tarlaíonn eclipse gréine nuair a thagann an Ghealach idir an Domhan agus an Ghrian, ag cur scátha ar an Domhan. Tarlaíonn an t-ailíniú seo nuair a bhíonn an Ghealach, an Ghrian agus an Domhan san eitleán céanna. Blocann an Ghealach cuid den Ghrian ar a laghad, agus bíonn grian-éiclips mar thoradh air. Éiclips páirteach a bheidh in eclipse Dheireadh Fómhair, le feiceáil i New Hampshire. Mar sin féin, beidh eclipse Aibreán ina eclipse iomlán, áit a gcuirfidh an Ghealach an solas ar fad ón nGrian go hiomlán ar feadh tréimhse áirithe ama. Beidh cosán na n-éiclipsí seo difriúil, agus eclipse Dheireadh Fómhair ag dul trí chuid thiar na Stát Aontaithe agus eclipse Aibreán ag dul tríd an gcuid thuaidh de New Hampshire.

Chun na héiclipí seo a fheiceáil go sábháilte, moltar dhá mhodh. Is é an chéad cheann ná teilgeoir bioráin a úsáid, áit a gcuirtear píosa cairtchláir ar a bhfuil poll bioráin agus clúdaithe le scragall alúmanaim os comhair na Gréine, ag teilgean a íomhá ar chlár póstaer. Is é an dara modh úsáid a bhaint as spéaclaí gréine eclipse, a cheadaíonn breathnú díreach ar an nGrian le linn na gcéimeanna páirteacha den eclipse. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil sé sábháilte féachaint go díreach ar an nGrian ach amháin le linn an eclipse iomlán nuair a chlúdaíonn an Ghealach an Ghrian go hiomlán. Seachas sin, ní mór na spéaclaí a chaitheamh.

Tugann na héiclipsí gréine atá le teacht deis uathúil do chónaitheoirí New Hampshire na himeachtaí neamhaí iontacha seo a fheiceáil go díreach. Mar sin marcáil do chuid féilirí agus ullmhaigh tú chun na hiontais nádúrtha seo a fheiceáil go sábháilte sa spéir.

Foinse: An Stát ina bhfuilimid – Ollscoil New Hampshire, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois