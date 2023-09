Rialuithe Parasite Iompar Seangán le Athraigh Teochta

Tá sé faighte amach ag taighdeoirí in Ollscoil Chóbanhávan go bhfuil lasc uathúil “ar/as” ag an bpuchán ae lancet, péist seadánacha a ionfhabhtaíonn seangáin, a athraíonn iompar a óstaigh. Déantar an lasc a ghníomhachtú de réir teochta, agus ní dhéanann an péist seadánacha ach iompar an tseangán a ionramháil nuair a bhíonn an teocht íseal. Léiríonn an staidéar, a foilsíodh san iris Behavioral Ecology, an caidreamh casta idir paraisítí agus a gcuid óstaigh.

Tá paraisítí a rialaíonn agus a ionramhálann iompar a n-óstach aitheanta go maith sa nádúr. Is sampla iontach é Cordyceps, teaghlach de fungais seadánacha zombifying. Ionfhabhtaíonn na fungais seo speicis éagsúla feithidí, ag athrú a n-iompraíochta agus ar deireadh thiar as a n-atáirgeadh féin. Tá an cumas céanna ag an phuchán ae lancet a óstach a ionramháil, ach léiríonn an taighde nua seo an tábhacht a bhaineann le teocht chun an iompar seo a ghníomhachtú.

Nuair a ionfhabhtaíonn flukes ae seangáin, folaíonn an chuid is mó acu i bolg an seangáin, agus iad á gcosaint ag capsúl. Ceanglaíonn púc ae amháin é féin d’inchinn an tseangáin, rud a chuireann iallach ar an seangán a mandibles a chlampáil ar bharr lann féir. Déanann sé seo an seangán a shuíomh ar bhealach a fhágann gur mó an seans go n-itheann mamaigh innilte é. Tuaslagann an capsúl cosanta taobh istigh d'inní an ósta nua, agus déanann na flukes ae a mbealach chuig an ae. Íobairtíonn an púc a ghabhann le hinchinn na seangáin é féin, rud a théann chun sochair na paraisítí eile.

Cothaíonn na púcaí ae a mhaireann fuil an óstaigh, éiríonn siad fásta, agus leagann siad uibheacha. Tá na huibheacha seo eisfhearadh i feces an óstaigh, a chaitear le seilidí. Ansin casachtaíonn na seilidí liús larbha in éineacht le mucus, ag mealladh seangáin a ionghabháil na larbhaí, ag leanúint den timthriall.

Léirigh staidéir saotharlainne a rinne duine de na taighdeoirí roimhe seo, Brian Lund Fredensborg, gur lú an seans go ngearrfadh seangáin ionfhabhtaithe duille faoi theocht níos teo. Chun é seo a imscrúdú tuilleadh, thug na taighdeoirí faoi deara seangáin ionfhabhtaithe san fhiántas agus monatóireacht á déanamh acu ar theocht agus ar thaise. Dhearbhaigh na torthaí torthaí na saotharlainne, rud a thaispeánann go raibh seans níos mó ann go n-éileodh seangáin ionfhabhtaithe iad féin de bharr lanna féir i dteocht níos fuaire agus go scaoilfeadh siad a gcuid greim de réir mar a d'ardaigh an teocht.

Tá sé ríthábhachtach chun tuiscint a fháil ar an mbithéagsúlacht agus ar na gaolmhaireachtaí casta idir speicis. Leagann an taighde seo béim ar thábhacht na teochta maidir le hionramhálacha den sórt sin a spreagadh agus cuireann sé léargais nua ar fáil ar iompar seangáin seadánaithe ina ngnáthóga nádúrtha.

Sainmhínithe:

– Péist ae Lancet: Péist seadánacha a ionfhabhtaíonn óstaigh éagsúla, lena n-áirítear seilidí, seangáin agus mamaigh innilte.

– Seadánachas: Gaol idir dhá orgánach a mbaineann duine amháin leas as ar chostas an orgánaigh eile.

– Behavioral Ecology: Iris eolaíoch a fhoilsíonn taighde ar iompar ainmhithe i ndáil lena dtimpeallacht.

Foinse: Ollscoil Chóbanhávan