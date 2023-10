Airteagal Nua: An Poitéinseal atáirgeadh sa Spáis arna Taiscéaladh trí Staidéar Suthanna

Tá eolaithe ó Ardionad Biteicneolaíochta Ollscoil Yamanashi agus Gníomhaireacht Spáis Aeraspáis na Seapáine (JAXA) tar éis staidéar ceannródaíoch a dhéanamh ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS), a léirigh an acmhainneacht atá ann d'atáirgeadh daonna sa spás. Bhain taighde a rinneadh roimhe seo le fás suthanna luiche i dtimpeallacht microgravity an ISS, rud a thugann torthaí dearfacha.

Sa staidéar céadchineáil seo, iompraíodh suthanna lucha reoite chuig an ISS ar bord roicéad i mí Lúnasa 2021. Nuair a shroich siad an stáisiún, leáiteadh na suthanna ag baint úsáide as gléas speisialaithe agus cuireadh faoi choinníollacha cuí forbartha iad. Is iontach an rud é gur tháinig fás ar na suthanna thar thréimhse ceithre lá de ghnáth, ag dul ar aghaidh go blastocysts, ar cealla ríthábhachtacha iad a fhorbraíonn níos déanaí san fhéatas agus sa phlacenta.

Níor léirigh anailís a rinneadh ar na blastocysts tar éis dóibh filleadh ar an Domhan aon athruithe suntasacha ar an DNA agus ar na géinte, rud a threisíonn an nóisean nach mbíonn tionchar suntasach ag microgravity ar ghnáthfhorbairt suthanna mamaigh. Mionsonraíodh na torthaí úrnua seo san iris eolaíoch iScience, inar leagadh béim ar an bhféidearthacht go mbeadh saol na mamach ag maireachtáil agus ag dul faoi bhláth sa spás.

Chuir ionadaithe ó Ollscoil Yamanashi agus an institiúid taighde náisiúnta Riken a sceitimíní in iúl le chéile, ag rá gurb é an staidéar seo an chéad cheann a léirigh an cumas atá ag mamaigh rathú sa spás. Réitíonn saothrú rathúil suthanna mamacha luathchéime i dtimpeallacht iomlán mhicrigravity an ISS an bealach le haghaidh tuilleadh taighde, lena n-áirítear trasphlandú blastocysts i lucha. Tá sé mar aidhm ag an gcéim seo a fhíorú an dtarlaíonn breitheanna sláintiúla agus inmharthanacht na suthanna seo a dhearbhú.

Síneann impleachtaí an taighde seo níos faide ná fiosracht eolaíoch. De réir mar a fhéachann gníomhaireachtaí spáis, lena n-áirítear NASA, i dtreo misin amach anseo go dtí an Ghealach agus Mars, éiríonn tuiscint ar indéantacht atáirgeadh sa spás amuigh ag éirí níos ábhartha. Díríonn an clár Artemis, arna thionscnamh ag NASA, ar dhaoine a chur ar ais go dtí an Ghealach chun eolas ríthábhachtach a fháil maidir le maireachtáil inbhuanaithe agus coilíniú ar chomhlachtaí neamhaí eile. I ndeireadh na dála, féadfaidh an taighde leanúnach seo léargais riachtanacha a chur le taiscéalaíocht spáis fhadtéarmach agus an poitéinseal do choilíniú daonna sa todhchaí.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é príomhthoradh an staidéir a rinne na heolaithe Seapánacha?

A: Fuair ​​​​staidéar a rinne eolaithe Seapánacha amach go bhforbraíodh suthanna luch a fhástar i dtimpeallacht microgravity an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta de ghnáth, rud a léiríonn an cumas atáirgeadh sa spás.

C: Conas a iompraíodh na suthanna chuig an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta?

A: Iompraíodh na suthanna luch reoite chuig an ISS ar bord roicéad.

C: Cad iad blastocysts?

A: Is céim ríthábhachtach d'fhorbairt luath an suth iad blastocysts agus cuimsíonn siad na cealla a fhorbraíonn níos déanaí isteach san fhéatas agus sa phlacenta araon.

C: Ar breathnaíodh aon athruithe suntasacha ar DNA agus ar ghéinte na blastocysts?

A: Níor breathnaíodh aon athruithe suntasacha ar DNA agus géinte na blastocysts tar éis dóibh filleadh ar an Domhan.

C: Cén fáth a bhfuil an taighde seo tábhachtach?

F: Tá an taighde seo suntasach do mhisin taiscéalaíochta spáis agus coilínithe amach anseo, toisc go léiríonn sé an poitéinseal atáirgeadh sa spás agus inmharthanacht fhadtéarmach mamaigh i dtimpeallacht mhicrigravity.