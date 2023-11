Molann Staidéar Nua Smionagar Spáis Neamhghnách a Chonacthas thar Canoe

Tá muintir na háite agus na saineolaithe faoi bhrón mar gheall ar radharc a fháil ar na spéartha os cionn Canú le déanaí. Ghlac Kevin Silverson, rothaí sléibhe agus grianghrafadóir, grianghraif de rud a chreideann sé a bheith ina réad neamhaitheanta ag stríoc trasna na spéire. Tar éis dó zúmáil isteach ar na híomhánna a ghlac sé, tá amhras ar Silverson anois go mb’fhéidir gur meteor é an réad. Mar sin féin, chuir an easpa fianaise chomhthacaíochta agus cuntas finné súl le rúndiamhair an eachtra.

Bhí Silverson ag baint taitnimh as seisiún rothaíochta sléibhe go fóillín ag an South Canoe Trails in Salmon Arm nuair a thug sé faoi deara an radharc aisteach ag thart ar 5:30 pm Ag smaoineamh gur eitleán a bhí ann ar dtús, thuig sé go tapa go raibh sé rud éigin i bhfad níos neamhghnách. D’éirigh leis cúpla grianghraf a ghlacadh ar a ghuthán, rud a léirigh rud lasrach sa spéir.

Bhí fonn air tuilleadh eolais a bhailiú agus a thaithí a roinnt, chuaigh Silverson chuig Facebook. Chuir sé iontas air, ní raibh an chuma ar an scéal go bhfaca éinne eile an ócáid ​​nó nár luaigh sé é. D'fhág sé seo go raibh Silverson ag mothú níos measa fós faoin teagmháil.

Mar sin féin, rabhadh saineolaithe i gcoinne léim go conclúidí ró-thapa. Tugann an Dr. Amelia Harris, réaltfhisiceoir ón Ionad Taighde Spáis iomráiteach, le fios go bhfuil gá le tuilleadh imscrúdaithe. “Cé go ndealraíonn sé go dtaispeánann na grianghraif réad tine atá cosúil le meteor, tá sé tábhachtach anailís iomlán a dhéanamh ar an bhfianaise sula ndéantar aon ráitis cinntitheacha,” a mhíníonn an Dr Harris. Molann sí do dhaoine a bheith oscailte agus molann sí d’aon duine a d’fhéadfadh a bheith feicthe nó taithí acu ar rud éigin cosúil leis sin teacht ar aghaidh lena gcuntas.

De réir mar a mhéadaíonn an rúndiamhair a bhaineann leis an radharc neamhghnách seo, tá eolaithe agus lucht féachana spéire amaitéarach araon ag fanacht go mór ar a thuilleadh forbartha. An bhfaighfimid ar deireadh fíor-aitheantas an smionagar spáis uaigneach seo? Ní inseoidh ach am.

