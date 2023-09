Déanann NASA Tástáil Lae Insamhladh de Lainseáil go rathúil do Mhisean Gealach Artemis II

Chríochnaigh spásairí NASA Reid Wiseman, Victor Glover, agus Christina Koch, in éineacht le spásaire Ghníomhaireacht Spáis Cheanada (CSA) Jeremy Hansen, tástáil lá seolta insamhladh le déanaí ag Ionad Spáis Kennedy i Florida mar chuid de mhisean Artemis II NASA. Is céim ríthábhachtach é an misean seo i bpleananna na gníomhaireachta daoine a thabhairt ar ais go dtí an Ghealach agus iad a chur go Mars.

Le linn na tástála, lean an fhoireann na nósanna imeachta a dhéanfaidh siad ar an lá seolta. Dhúisigh siad ag a gceathrúna foirne i bhfoirgneamh Kennedy Oibríochtaí agus Checkouts Neil Armstrong agus chuir siad orthu leaganacha tástála de spás-oireann córas marthanais criú Orion. Thaistil siad ansin go dtí Launch Pad 39B i gcabhlach iompair criú Artemis nua NASA. Ar theacht dóibh, chuaigh siad ar bord an tosaitheoir soghluaiste agus chuaigh siad isteach sa seomra bán taobh istigh de ghéag rochtana na foirne.

Tá críochnú na tástála seo suntasach mar go gcinntíonn sé go bhfuil an fhoireann agus na foirne córais talún ag Kennedy ullmhaithe go maith agus go dtuigeann siad an t-amlíne le haghaidh imeachtaí an lae seolta. Beidh misean Artemis II ar an gcéad eitilt le criú ar bord roicéad nua an Chórais Seoladh Spáis (SLS) agus spásárthach Orion. Is é an príomhaidhm atá aige ná a fhíorú go bhfeidhmíonn córais an spásárthaigh gan uaim le criú i dtimpeallacht dhomhainspáis.

Cuirfear tús leis an turas ag Kennedy Space Center, áit a mbeidh na ceithre spásairí dul ar bord an spásárthaí Orion faoi thiomáint ag an roicéad SLS. Tar éis an tseolta, déanfar il-ainlíochtaí tiomsaithe fithisí chun an spásárthach a chur ar ruthag fillte gealaí. Le linn an tsrutha, beidh an fhoireann idir lámha, ag píolótú Orion le linn oibríochtaí cóngarachta agus ag déanamh meastóireachta ar chórais éagsúla. Déanfaidh siad córais chumarsáide agus loingseoireachta a thástáil freisin chun a chinntiú go bhfuil siad ullamh don eitilt ghealach.

Feidhmíonn Artemis II mar réamhrá don mhisean Artemis III, áit a ndéanfar stair de réir mar a fhilleann daoine ar an nGealach agus ar deireadh thiar a n-amharc ar Mhars. Tá iarrachtaí taiscéalaíochta NASA dírithe ar ár n-eolas ar na cruinne a leathnú agus leas a bhaint as an gcine daonna.

Foinsí:

– NASA

– Clár Córais Talún Taiscéalaíochta NASA

– Córas Seoladh Spáis (SLS) NASA