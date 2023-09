Méadaíonn mhoncaí Úsáid Marcanna Bolaidh chun Truailliú Torainn Daonna a Chúiteamh

Fuarthas amach i staidéar nua go n-úsáideann tamariní breaca a n-úsáid as marcanna boladh chun truailliú torainn daonna a chúiteamh. Is speiceas príomháideach é an tamarin pied a fhaightear i lár na Brasaíle, ach tá timpeallachtaí uirbeacha ag cur isteach ar a ghnáthóg de réir a chéile. Bhain an staidéar, a rinne taighdeoirí ó Universidade Federal do Amazonas agus Ollscoil Anglia Ruskin, úsáid as rianú raidió chun breathnú ar iompar naoi ngrúpa ar leith de tamariní pied fiáine. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach gur tháinig méadú ar mhinicíocht na marcáil boladh ag teacht le leibhéil torainn de bharr trácht ar bhóithre, aerárthaí, cuairteoirí páirce, agus gníomhaíocht mhíleata. Tugann sé seo le tuiscint go mbraitheann na mhoncaí níos mó ar mharcáil boladh nuair nach mbíonn a gcumarsáid gutha chomh héifeachtach mar gheall ar thorann daonna.

Tá cumarsáid ríthábhachtach chun go mairfidh speiceas, agus úsáideann tamariníní breaca marcáil boladh chun faisnéis atáirgthe agus críochach a chur in iúl. Míníonn príomhúdar an staidéir, Tainara Sobroza, go bhfuil go leor speiceas ag brath ar chomharthaí fuaimiúla le haghaidh faisnéise riachtanach, mar mhealladh maité, sealgaireacht, agus foláirimh creachadóirí. Léiríonn an taighde go bhfuil tionchar ag uirbiú agus leibhéil mhéadaithe torainn ar chumarsáid na tamariní. De réir mar a théann an tírdhreach uirbeach níos faide isteach ina gcríoch, tá boladh marcáil ag éirí níos coitianta mar mhodh cumarsáide.

Tugann an comhúdar an Dr. Jacob Dunn faoi deara go bhfuil spreagthaí breise tugtha isteach ag daoine do fhuaimdhreacha ainmhithe, rud a fhágann fuaimeanna nádúrtha amach. Feictear gur freagra solúbtha ar an athrú timpeallachta seo an úsáid mhéadaithe boladh ag tamariní pied. Murab ionann agus glaonna gutha, áfach, níl marcanna boladh éifeachtach do chumarsáid fhada. Agus gnáthóg na dtamaríní ag éirí níos ilroinnte agus grúpaí ag éirí níos iargúlta, d'fhéadfadh an t-oiriúnú seo tionchar díobhálach a bheith aige ar speiceas atá i mbaol mór cheana féin.

Tríd is tríd, leagann an staidéar béim ar na bealaí ina bhfuil ainmhithe ag oiriúnú a n-iompraíochta mar fhreagra ar athruithe a spreagann an duine ina dtimpeallacht. Tá sé ríthábhachtach na hoiriúnuithe seo a thuiscint le haghaidh iarrachtaí caomhnaithe agus chun maireachtáil speiceas atá i mbaol a chinntiú.

Foinse:

– Tainara V. Sobroza et al, An méadaíonn tamariní breac an mharcáil boladh mar fhreagra ar thorann uirbeach?, Eiteolaíocht Éiceolaíocht & Éabhlóid