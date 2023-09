Laghdaítear Athlasadh Inchinne agus Feabhsaítear Cuimhne mar gheall ar Dhruga Nua Alzheimer Fhéideartha

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag taighdeoirí ó Institiúid Picower um Fhoghlaim agus Cuimhne ag MIT maidir le cóireáil galar Alzheimer trí dhruga a fhorbairt a laghdaíonn athlasadh san inchinn agus a fheabhsaíonn cuimhne. Díríonn an druga, ar a dtugtar A11, ar fhachtóir trascríobh géiniteach ar a dtugtar PU.1, atá freagrach as ró-léiriú géinte athlastacha i gcealla imdhíonachta na hinchinne le linn galar Alzheimer. Déanann A11 gníomhaíocht PU.1 a shochtadh trí phróitéiní a earcú a chothaíonn léiriú na ngéinte athlastacha seo.

Is cuid mhór de phaiteolaíocht galar Alzheimer é an t-athlasadh, agus bhí sé deacair cóireálacha éifeachtacha a aimsiú. Trí thástálacha réamhchliniciúla ar chultúir chealla daonna agus samhlacha luch Alzheimer, fuair na taighdeoirí go laghdaíonn A11 athlasadh i gcealla cosúil le microglia daonna agus samhlacha luch iolracha de ghalar Alzheimer. Feabhsaíonn sé go suntasach freisin cognaíocht i lucha.

Rinne na taighdeoirí comparáid idir léiriú géine i samplaí inchinne iarbháis ó othair Alzheimer agus rialuithe neamh-Alzheimer. Fuair ​​​​siad amach go bhfuil torthaí Alzheimer ar athruithe móra i léiriú géine microglial, agus méadú ar PU.1 ceangailteach le spriocanna géine athlastacha mar chuid shuntasach de na hathruithe seo. Gníomhaíocht PU.1 a ísliú i múnla luiche d’athlasadh laghdaithe agus néar-mhíothlú Alzheimer.

Scrúdaigh an fhoireann níos mó ná 58,000 móilín beag chun comhdhúile a aimsiú a d'fhéadfadh athlasadh a laghdú agus géinte a bhaineann le Alzheimer arna rialú ag PU.1. Bhí A11 ar an gceann ba láidre i measc na seisear iarrthóirí deiridh. I dturgnaimh a rinneadh ar chealla daonna cosúil le microglia, laghdaigh A11 léiriú agus secretion cytokines athlastacha agus chuir sé cosc ​​ar microglia ró-imoibriú le leideanna athlastacha.

Tá gá le tuilleadh taighde chun A11 a fhorbairt agus a thástáil mar chóireáil do ghalar Alzheimer. D’fhéadfadh an druga geallta seo cur le teiripí níos éifeachtaí a fhorbairt don neamhord tubaisteach néar-mheathlúcháin seo.

– Galar Alzheimer Sainmhíniú: Is galar é galar Alzheimer a ionsaíonn an inchinn, rud a chuireann meath ar chumas meabhrach a théann in olcas le himeacht ama. Is é an cineál néaltrú is coitianta é agus is ionann é agus 60 go 80 faoin gcéad de chásanna néaltraithe. Níl aon leigheas ann faoi láthair do ghalar Alzheimer, ach tá míochainí ann a d'fhéadfadh cabhrú leis na hairíonna a mhaolú.

– Sainmhíniú MIT: Is acrainm é MIT le haghaidh Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts. Is ollscoil taighde príobháideach mór le rá i Cambridge, Massachusetts a bunaíodh sa bhliain 1861. Tá sé eagraithe i gcúig Scoil: ailtireacht, innealtóireacht, daonnachtaí, na healaíona agus na heolaíochtaí sóisialta, bainistíocht, agus eolaíocht. Áirítear le tionchar MIT go leor cinn eolaíocha agus dul chun cinn teicneolaíochta. Is é an misean atá aige ná eolas bunúsach a lorg faoi nádúr agus iompar na gcóras maireachtála agus cur i bhfeidhm an eolais sin chun sláinte a fheabhsú, saol a fhadú, agus tinneas agus míchumas a laghdú.

– Institiúidí Náisiúnta Sláinte Sainmhíniú: Is iad na hInstitiúidí Náisiúnta Sláinte (NIH) an phríomhghníomhaireacht de chuid rialtas na Stát Aontaithe atá freagrach as taighde bithleighis agus sláinte poiblí. Déanann sé a thaighde eolaíoch féin trína Chlár Taighde Inmheánach (IRP) agus cuireann sé maoiniú taighde bithleighis mór ar fáil d'áiseanna taighde neamh-NIH trína Chlár Taighde Seachmhumhanacha. Is é an misean atá aige ná eolas bunúsach a lorg faoi nádúr agus iompar na gcóras maireachtála agus cur i bhfeidhm an eolais sin chun sláinte a fheabhsú, saol a fhadú, agus tinneas agus míchumas a laghdú.