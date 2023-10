An Ghealach: Ceann Scríbe Gheallta do Thaighde ar Réalteolaíocht Raidió

Is fada réalteolaithe ag dúil le staidéar a dhéanamh ar “Aois Dhorcha” na Cruinne, tréimhse a thosaigh thart ar 380,000 bliain tar éis an Big Bang. Le linn an ama seo, líonadh na Cruinne le hidrigin neodrach, bloic thógála na chéad réaltaí agus réaltraí. Rinneadh réaltraí ar na chéad réaltaí ar deireadh, agus d'ianaigh a radaíocht an hidrigin neodrach, rud a d'fhág go raibh an tréimhse ar a dtugtar Cosmic Dawn nó Aga an Reionization.

Ar an drochuair, bhí dúshlán ag baint le staidéar a dhéanamh ar an tréimhse seo mar gheall ar fhoinsí solais teoranta. Is iad na foinsí solais infheicthe amháin ón am seo ná an iarsma radaíocht ón mBlascaod Mór (Cúlra Cosmaí Micreathonnta) agus na fótóin a scaoiltear mar hidrigin neodrach a fhoirmítear. Mar sin féin, is deacair na comharthaí seo a fheiceáil ón Domhan mar gheall ar thrasnaíocht atmaisféarach agus trasnaíocht raidió de bharr foinsí talún.

Chun na constaicí seo a shárú, tá taighdeoirí ag casadh ar an nGealach mar shuíomh féideartha le haghaidh taighde réalteolaíochta raidió. Cuireann an Ghealach timpeallacht “raidió chiúin” ar fáil ar an taobh thall di, saor ó chur isteach ón Domhan. Cheadódh an timpeallacht uathúil seo aeróga raidió íogaire chun radaíocht a bhrath ón Aois Dorcha agus breathnuithe a dhéanamh i raon minicíochta nach raibh riamh in ann.

Tá sé mar aidhm ag tionscadal braite ar a dtugtar an Lunar Surface Surface Experiment-Oíche (LuSEE-Night), atá sceidealta le seoladh faoi 2025, féidearthacht na réalteolaíochta raidió ar an nGealach a thástáil. Is comhoibriú é LuSEE-Night idir NASA agus an Roinn Fuinnimh, le comhpháirtithe ó Shaotharlann Náisiúnta Lawrence Berkeley, Saotharlann Náisiúnta Brookhaven, UC Berkeley, agus Ollscoil Minnesota.

Áireofar sa turgnamh antennas a thomhaiseann sé mhéadar ar fad agus a bheidh ag brath ar shatailít sealaíochta chun sonraí a tharchur, toisc nach féidir cumarsáid dhíreach a dhéanamh ó thaobh thall na Gealaí. Cruthaíonn na difríochtaí teochta foircneacha idir lá agus oíche ar réigiún polar theas na Gealaí, a shroicheann chomh hard le 120 °C (250 °F) i rith an lae agus chomh híseal le -173 °C (-280 °F) san oíche, dúshláin bhreise. don mhisean.

Má éiríonn leo, d’fhéadfadh réadlanna raidió gealaí ár dtuiscint ar an gCruinne luath a athrú ó bhonn agus féidearthachtaí nua a oscailt le haghaidh taighde eolaíoch. Thabharfadh na réadlanna seo deis uathúil chun staidéar a dhéanamh ar an Aois Dorcha agus rian a choinneáil ar éabhlóid na struchtúr cosmaí ó thús ama.

