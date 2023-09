Cuidíonn Lancaster County Company le Capsule Talún NASA le Sampla astaróideach

Bhí ról ríthábhachtach ag Weaver Industries, cuideachta atá lonnaithe i Denver, Contae Lancaster, i dtír rathúil capsule OSIRIS-REx NASA ag iompar sampla luachmhar astaróideach. Tháinig an capsule i dtír go sábháilte i bhFásach Utah, a bhuíochas go páirteach don sciath teasa a chruthaigh Weaver Industries. Chosain an sciath teasa an capsúl le linn dó dul isteach arís in atmaisféar an Domhain tar éis dó na billiúin míle a thaisteal ag teochtaí foircneacha. Gan an sciath, bheadh ​​an capsule dóite suas ar iontráil.

D'oibrigh an fhoireann ag Weaver Industries, faoi stiúir an Uachtaráin Jim Weaver, go dian dícheallach chun amhábhair, lena n-áirítear graifít, a iompú isteach sa sciath teasa. Tá creidiúint ag dul do Jim Weaver as obair chrua agus díograis a bhaill foirne as toradh rathúil an mhisin. Mar gheall ar chríochnú na sciath teasa don chuas OSIRIS-REx tá tástáil eachtardhomhanda eile a rinne Weaver Industries. Chruthaigh siad sciatha teasa do rovers Mars freisin.

Tá Weaver Industries, a bhunaigh Harold Weaver ar dtús mar chuideachta patrún adhmaid i 1954, tar éis a gcumas a leathnú thar na blianta. Ghlac an chuideachta le tionscadail éagsúla le NASA, ag taispeáint a saineolais agus ag cur le misin thábhachtacha. Chomh maith lena rannpháirtíocht sa tionscal aeraspáis, feidhmíonn Weaver Industries freisin na tionscail leictreonaice agus gréine, i measc nithe eile.

Ní hamháin gur éacht suntasach do NASA é tuirlingt rathúil an chapais, ach líonann sé foireann Weaver Industries le bród ollmhór freisin. Tá an cumas ag an sampla a bhailítear ón astaróideach rúndiamhra faoinár gcóras gréine a réiteach. Agus a dtiomantas agus a saineolas leanúnach, is cinnte go mbeidh ról tábhachtach ag Weaver Industries in iarrachtaí taiscéalaíochta spáis amach anseo.

