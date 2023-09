Gaineamh a Chailleann Domhantarraingt: Feiniméan a Dhúshlánaíonn Coinbhinsiúin Eolaíoch

Tá fionnachtain iontach déanta ag taighdeoirí in Ollscoil Lehigh a sháraíonn eagna traidisiúnta: gaineamh ag sileadh suas an cnoc. Tugann an feiniméan seo gan fasach dúshlán do chreidimh a bhí ann roimhe seo faoi ábhair ghráinneacha agus osclaíonn sé bealaí nua le haghaidh taiscéalaíochta eolaíochta.

Tugann an staidéar, a foilsíodh san iris iomráiteach Nature Communications, léargas ar radharc a sháraíonn míniú. Chuir James Gilchrist, ollamh le hInnealtóireacht Cheimiceach agus Bhithmhóilíneach i gColáiste Innealtóireachta agus Eolaíochta Feidhmí Lehigh PC Rossin, agus duine d’údair an pháipéir, a iontas in iúl, ag rá, “Tar éis úsáid a bhaint as cothromóidí a chuireann síos ar shreabhadh ábhar gráinneach, bhíomar in ann a thaispeáint go cinntitheach go raibh na cáithníní seo ag gluaiseacht go deimhin mar ábhar gráinneach, ach amháin go raibh siad ag sileadh suas an cnoc.”

Tá ábhair ghráinneacha, cosúil le gaineamh, faoi réir grinnscrúdú eolaíoch le fada mar gheall ar a n-iompraíocht uathúil. Tá airíonna soladacha agus sreabhán araon acu, rud a fhágann go bhfuil a ndinimic casta agus dúshlánach le tuiscint. Sa staidéar seo, dhírigh na taighdeoirí ar anailís a dhéanamh ar iompar cáithníní gaineamh ag sileadh i dtimpeallacht rialaithe.

Trí thurgnaimh mhionsonraithe agus samhaltú matamaitice, chonaic na taighdeoirí cáithníní gainimh ag bogadh in aghaidh na domhantarraingthe, fionnachtain neamhghnách a thagann salach ar ár dtuiscint thraidisiúnta ar an gcaoi a n-iompraíonn ábhair ghráinneacha. Léiríonn an toradh seo go bhféadfadh níos mó a bheith ag baint le dinimic ghráinneach ná mar a ceapadh roimhe seo.

Is réimsí forleathana iad impleachtaí an taighde seo lasmuigh den innealtóireacht agus san eolaíocht ábhair. D’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar thionscail éagsúla, amhail tógáil, talmhaíocht agus cógaisíocht, a thuiscint ar na meicníochtaí bunúsacha atá taobh thiar den fheiniméan seo. Ina theannta sin, d’fhéadfadh sé cur chuige nua a spreagadh i leith próisis iompair agus thionsclaíoch.

Nochtann fionnachtain an ghainimh ag sileadh suas an cnoc réimse nua fiosrúcháin eolaíoch. De réir mar a théann taighdeoirí níos doimhne isteach sa chríoch neamhcharta seo, is féidir linn a bheith ag súil le tuilleadh cinn a thabharfaidh dúshlán an eolais atá againn faoi láthair agus a spreagfaidh nuálaíocht in ildhisciplíní.

Foinsí:

– Ráiteas Ollscoil Lehigh

– Páipéar taighde Nature Communications