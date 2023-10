Nochtann Teileascóp Spáis James Webb Leitheadúlacht Réaltraí Diosca sa Luath-Chruinne

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag foireann idirnáisiúnta taighdeoirí, lena n-áirítear eolaithe ó Ollscoil Mhanchain agus Ollscoil Victoria, ag baint úsáide as Teileascóp Spáis James Webb. Léirigh a gcuid taighde go bhfuil réaltraí atá cosúil lenár mBealach Bó Finne ceannasach ar fud na cruinne agus go bhfuil siad i bhfad níos coitianta ná mar a chreidtear roimhe seo. Tugann torthaí na foirne dúshlán do na teoiricí atá ann faoi láthair maidir le foirmiú agus éabhlóid réaltraí.

Arna fhoilsiú in The Astrophysical Journal, léiríonn an staidéar piarmheasúnaithe go bhfuil réaltraí diosca, a measadh roimhe seo a bheith annamh go luath sa chruinne, 10 n-uaire níos forleithne i ndáiríre le linn na tréimhse ama seo. Creideadh le fada nach raibh aon struchtúir inaitheanta ag na réaltraí nua-chruthaithe seo cosúil le hairm bíseach, barraí, nó fáinní go dtí sé billiún bliain ar a laghad tar éis an Big Bang. Mar sin féin, tugann an taighde nua le fios go bhféadfadh na gnéithe seo a bheith tagtha chun cinn chomh luath le 3.7 billiún bliain tar éis bhreith na cruinne.

Rinne an staidéar, a rangaigh gar do 4,000 réaltraí ón luath-chruinne, iad a chatagóiriú bunaithe ar chruth agus ar struchtúr. Fuair ​​​​an fhoireann amach go raibh réaltraí diosca, foinsí pointe, agus sféaróid sa tacar samplach. Léirigh réaltraí sa ghrúpa deiridh comharthaí cumaisc le réaltraí eile agus pléascanna de fhoirmiú réalta, rud a léiríonn nádúr struchtúrtha.

Tugann an fhionnachtain dúshlán na dteoiricí atá ann faoi fhoirmiú agus faoi éabhlóid réaltraí le 10 billiún bliain anuas. Dúirt Christopher Conselice, ollamh réalteolaíochta in Ollscoil Mhanchain agus comhúdar an staidéir, nach mór do réalteolaithe athmhachnamh a dhéanamh anois ar a dtuiscint ar fhorbairt luath na réaltraí.

Leag an t-údar luaidhe Leonardo Ferreira ó Ollscoil Victoria béim ar thábhacht Teileascóp Spáis James Webb sa taighde seo, ag rá go léiríonn a chumas an oiread réaltraí diosca a aimsiú go luath sa chruinne cumhacht na hionstraime agus go léiríonn sé gur cruthaíodh struchtúir réaltraí i bhfad níos luaithe ná roimhe seo. chreid.

Réitíonn an staidéar ceannródaíoch seo an bealach do smaointe agus teoiricí nua faoi éabhlóid na réaltraí ar fud stair na cruinne.

Foinsí:

- Ollscoil Mhanchain

– An Iris Réaltfhisiceach