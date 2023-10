Déanann taighdeoirí staidéar ar na himpleachtaí a bhaineann le Meicnic Tonn a Athraíonn Ama

Tá staidéar déanta ag taighdeoirí ó Ollscoil Tampere agus Ollscoil Oirthear na Fionlainne ar mheicnic tonnta a athraíonn amanna i bhfótóinic. Bhí sé mar aidhm acu a shainiú conas a théann meáin éagsúla ama i bhfeidhm ar fheiniméin tonnta agus scrúdaigh siad na modhnuithe a rinneadh ar an gcothromóid caighdeánach tonnta nuair nach bhfuil luas toinne tairiseach. D'fhorbair an fhoireann cothromóid luasghéaraithe tonnta a thug cuntas ar athruithe ar luas toinne le himeacht ama.

Ar dtús, bhí dúshláin le sárú ag na taighdeoirí agus an chothromóid á réiteach acu, ach thuig siad go raibh iompar an réitigh cosúil le feiniméin choibhneasta. Fuair ​​​​siad amach go raibh gá le luas tagartha tairiseach, cosúil le luas folúis an tsolais, chun réitigh a tháirgeadh a bhí ailínithe le hiompar ionchais. Mar thoradh ar an taighde seo thángthas ar an “saighead ama,” a bhunaíonn treo dea-shainithe ama i dtéarmaí tonnta luasghéaraithe. Thug na taighdeoirí faoi deara nár cheadaigh an chothromóid tonnta luasghéaraithe ach réitigh nuair a shreabhann am ar aghaidh, ach ní ar ais.

Ina theannta sin, scrúdaigh an staidéar caomhnú fuinnimh agus móiminteam i dtonnta leanúnacha trasna comhéadain. Bhí caomhnú an mhóimintim i bhfianaise ina ábhar díospóireachta ar a dtugtar an chonspóid Abraham-Minkowski. Trína gcuid taighde, fuair na heolaithe amach go bhfuil ról ag éifeachtaí coibhneasta i gcaomhnú móiminteam na dtonnta. Chuir siad míchaoithiúlacht an neamhchaomhnaithe i leith crapadh faid de bharr caolaithe ama a d’fhulaing an tonn taobh istigh de mheán ábhair.

Tá feidhmeanna leathana ag an gcothromóid tonnta luasghéaraithe agus is féidir í a úsáid i samhaltú anailíse tonnta leanúnacha, fiú in ábhair a athraíonn am. Ligeann sé do thaighdeoirí cásanna a iniúchadh nach raibh ach intuaslagtha go huimhriúil roimhe seo. Baineann cás amháin den sórt sin le criostal ama fótónach neamhord, substaint hipitéiseach ina mhoillíonn tonnta go heaspónantúil agus fuinneamh á fháil acu. Léirigh foirmiúlacht na foirne go bhfuil an t-athrú ar fhuinneamh sna cásanna seo mar gheall ar an spás-am cuartha a d'fhulaing an tonn.

Cuidíonn an staidéar seo le cur chun cinn na tuisceana ar mheáin a athraíonn amanna agus a dtionchar ar fheiniméin tonnta. Leagann sé béim freisin ar shaintréithe bunúsacha an dúlra, lena n-áirítear treo seasta an ama agus caomhnú móiminteam i dtonnta. D’fhéadfadh nuálaíochtaí suntasacha san fhótóinic agus níos faide i gcéin a bheith mar thoradh ar thaighde breise sa réimse seo.

