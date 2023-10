Teileascóp Spáis Rómhánach NASA chun Taiscéalaíocht ar Bhealach na Bó Finne a Réabhlóidiú

Tá Teileascóp Spáis Rómhánach Nancy Grace atá le teacht ag NASA le radharcanna gan fasach a sholáthar ar chroílár réaltra Bhealach na Bó Finne. Le seoladh in 2027, bainfidh an misean seo úsáid as teicníc an mhicrilensaithe chun na céadta milliún réalta a bhreathnú, rud a d’fhéadfadh fionnachtana úrnua i réalteolaíocht réimse ama a bheith mar thoradh air.

Sleachta athsholáthair: Tá sé mar aidhm ag an misean monatóireacht a dhéanamh ar na réaltaí le haghaidh caochaí scéala, ag léiriú láithreacht pláinéid, réaltaí i bhfad i gcéin, réad oighreata i imeall an ghrianchórais, chomh maith le poill dhubha scoite agus feiniméin chosmaí eile. Trína chuid tuairimí, táthar ag súil go socróidh Teileascóp Spáis na Róimhe taifead nua chun an t-eisphláinéad is faide ar a dtugtar a aithint, ag nochtadh spléachadh ar chomharsanacht Réaltrach eile a d'fhéadfadh a bheith ina bhaile do shaolta anaithnide.

Díríonn réalteolaíocht réimse ama ar staidéar a dhéanamh ar an gcaoi a n-athraíonn na cruinne le himeacht ama, agus cuirfidh monatóireacht spéir fhadtéarmach na Róimhe go mór leis an réimse seo. Beidh an teileascóp mar chuid de ghréasán réadlanna ar fud na cruinne, ag gabháil le chéile agus ag anailísiú athruithe sa chosmas. Déanfaidh Suirbhé Fearainn Ama Bulge Réaltrach, a rinne na Rómhánaigh, iniúchadh sonrach ar Bhealach na Bó Finne, ag baint leasa as a chumas infridhearg chun dul isteach sna scamaill deannaigh a chuireann bac ar radharc réigiún láir an réaltra.

Beidh an Teileascóp Spáis Rómhánach feistithe le scagaire nua gar-infridhearg a chuirfidh ar chumas an réadlann tonnfhaid solais níos faide a bhrath. Leathnaíonn an feabhsúchán seo scóip na gceisteanna cosmacha ar féidir leis an teileascóp aghaidh a thabhairt orthu, ag síneadh ó imeall ár gcóras gréine go dtí coirnéil is faide amach na cruinne.

Ceann de na príomh-theicnící a úsáideann Teileascóp Spáis na Róimhe ná micrealensú. Tarlaíonn sé seo nuair a ailíníonn réad go foirfe le réalta chúlra, rud a fhágann go lúbann an solas ón réalta timpeall an réad. Cruthaíonn na himeachtaí microlensing seo spící sealadacha i ngile na réalta, rud a léiríonn láithreacht réad idirghabhála. Trí mhonatóireacht a dhéanamh ar imeachtaí den sórt sin i lár Bhealach na Bó Finne, is féidir le réalteolaithe rudaí mar pláinéid dofheicthe a aithint, fiú murar féidir leo iad a bhreathnú go díreach.

Áirítear leis an bplean suirbhé íomhánna a ghabháil gach 15 nóiméad ar feadh thart ar dhá mhí, agus an próiseas á athrá sé huaire thar phríomhmhisean cúig bliana an teileascóip. Táthar ag súil go nochtfaidh an feachtas fairsing breathnadóireachta seo pláinéid nua i gcríoch nach bhfuil mórán cairtithe laistigh dár réaltra.

Leis an teicneolaíocht cheannródaíoch agus a straitéis chuimsitheach suirbhéireachta, tá an Teileascóp Spáis Rómhánach ar tí ár dtuiscint ar Bhealach na Bó Finne a athbheochan agus ár n-eolas ar an gcruinne a chur chun cinn go suntasach.

1. Cad é microlensing?

Is feiniméan é micrilensing a tharlaíonn nuair a thagann réad, mar réalta nó pláinéad, i ailíniú le réalta chúlra, rud a fhágann go lúbann an solas ón réalta chúlra timpeall an réad idirghabhála. Cruthaíonn sé seo gile sealadach ar sholas na réalta chúlra, rud a léiríonn láithreacht an réad idirghabhála.

2. Cén chaoi a n-úsáidfidh an Teileascóp Spáis Rómhánach micrealensú?

Bainfidh an Teileascóp Spáis Rómhánach úsáid as micrealensú chun lár réaltra Bhealach na Bó Finne a bhreathnú. Trí mhonatóireacht a dhéanamh ar luaineachtaí gile na réaltaí sa chúlra, is féidir leis an teileascóp láithreacht rudaí nach bhfacthas a fheiceáil a bhrath, amhail pláinéid agus poill dhubha i gcroílár an réaltra.

3. Cad is réalteolaíocht fearann ​​ama ann?

Is brainse den réalteolaíocht í réalteolaíocht fearann ​​ama a dhíríonn ar staidéar a dhéanamh ar an gcaoi a n-athraíonn réada neamhaí agus feiniméin le himeacht ama. Trí na hathruithe seo a bhreathnú agus a anailísiú, is féidir le heolaithe léargas a fháil ar phróisis agus ar dhinimic na cruinne.

4. Cad é an Suirbhé Fearainn Ama Bulge Réaltrach?

Is feachtas breathnadóireachta sonrach é an Suirbhé Fearainn Ama Réaltra Bulge a rinne an Teileascóp Spáis Rómhánach. Tá sé mar aidhm aige staidéar a dhéanamh ar lár réaltra Bhealach na Bó Finne ag baint úsáide as fís infridhearg an teileascóip, rud a ligeann d'eolaithe féachaint trí scamaill deannaigh a cheiltíonn radharc an réigiúin seo go minic. Soláthróidh an suirbhé seo sonraí luachmhara faoi dhinimic agus saintréithe réigiún lárnach an réaltra.

5. Cathain a seoladh an Teileascóp Spáis Rómhánach?

Tá seoladh Teileascóp Spáis na Róimhe beartaithe do 2027. Nuair a bheidh sé imscartha, cuirfidh an teileascóp tús lena phríomh-mhisean cúig bliana, lena linn a dhéanfaidh sé ár dtuiscint ar Bhealach na Bó Finne a réabhlóidiú agus a chuirfidh go mór le réimse na réalteolaíochta.