Léiríonn Staidéar Nua Réiteach Féideartha ar Ionfhabhtú Miocrób ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta

Nocht staidéar a rinneadh le déanaí ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) go bhféadfaí réiteach a fháil ar fhadhb leanúnach an inmhíolaithe mhiocróbaigh. Is féidir le miocróib, a iompraíonn spásairí agus lasta chuig an ISS, poill geimhridh a fhoirmiú ar a dtugtar bithscannáin. Is bagairt iad na bithscannáin seo do shláinte na spásairí agus is féidir leo damáiste a dhéanamh do threalamh ar an stáisiún. Mar sin féin, léirigh cóireáil a bhaineann le bealaí sileacain-bhunaithe torthaí geallta maidir le foirmiú bithscannáin a chosc.

Is maitrísí casta de chealla a tháirgtear le miocróib iad bithscannáin, agus is féidir iad a fháil ar dhromchlaí éagsúla an ISS, lena n-áirítear oireann spáis agus córais uisce. Cé go bhfuil roinnt miocrób neamhdhíobhálach nó fiú tairbheach, féadann cinn díobhálach córas cosanta an choirp a imghabháil agus damáiste fíocháin a dhéanamh. Tá na miocróib díobhálacha seo cosanta ag na bithscannáin a chruthaíonn siad, rud a ligeann dóibh fanacht díomhaoin agus seachaint a bhrath.

Rinneadh an chóireáil bealaí sileacain-bhunaithe a thástáil ar dtús ar an Domhan agus bhí sé éifeachtach chun foirmiú bithscannáin a chosc. I dturgnamh ISS, rinne spásairí cóireáil ar ábhair dhromchla leis an mbeal agus nochtaigh siad iad do bhaictéar ar a dtugtar Pseudomonas aeruginosa. Tar éis trí lá goir ar an stáisiún, léirigh tástálacha gur chuir an bealaidh cosc ​​ar na baictéir a bhailiú ar na dromchlaí.

Tá an fhionnachtain seo thar a bheith suntasach maidir le misin spáis fadtéarmacha go dtí an ghealach agus go Mars, áit nach féidir páirteanna breise a fháil nó criú a thabhairt ar ais go dtí an Domhan go pras. Tá sé ríthábhachtach teacht ar réitigh chun inmhíolú miocróbach a mhaolú chun sláinte spásairí a chothabháil agus chun feidhmiúlacht an trealaimh a chinntiú.

Seachas a fheidhmchláir sa spás, d’fhéadfadh impleachtaí a bheith ag an taighde seo maidir le feistí leighis a choinneáil glan agus le creimeadh miocróib a laghdú i dtionscail amhail táirgeadh ola agus gáis. Is féidir le cosc ​​a chur ar fhoirmiú bithscannán cabhrú leis na rioscaí a bhaineann le teip trealaimh agus doirteadh ola contúirteacha a mhaolú.

Foilsíodh an staidéar seo san iris npj Microgravity an 16 Lúnasa, 2021.

– Sainmhíniú ar bhithscannáin: “Is sraith de mhiocrorgánaigh é bithscannán, lena n-áirítear baictéir, a cheanglaíonn dromchla agus a tháirgeann maitrís chosanta ar a dtugtar substaint pholaiméireach eischeallach (EPS). (Foinse: Study.com)

– Miocróib a shainmhíniú: “Is miocrorgánaigh iad miocróib, amhail baictéir, víris, fungais agus prótosó, atá róbheag le feiceáil leis an tsúil nocht.” (Foinse: News-Medical.net)