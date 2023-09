Tá sé fógartha ag NASA gur léirigh sonraí ó Theileascóp Spáis James Webb go bhfuil móilíní “carbóin” i láthair in atmaisféar an eisphláinéid K2-18 b. Suite timpeall 120 solasbhliain ar shiúl i gcrios ináitrithe a réalta ósta, cuireann an fionnachtain seo le breathnuithe roimhe seo a rinne Teileascóp Spáis Hubble a léirigh láithreacht atmaisféar saibhir hidrigine agus dromchla uisce-aigéan-chumhdaithe ar K2-18 b.

K2-18 b, a d'aimsigh Teileascóp Spáis Kepler in 2015, fithisíonn sé a réalta dwarf dearg gach 33 lá ar fad thart ar 13 milliún míle. Cé go bhfuil an fad seo thart ar aon trian den fhad idir Mearcair agus an Ghrian inár ngrianchóras, toisc go bhfuil na réaltaí corracha dearga níos lú agus níos fuaire, is féidir le K2-18 b a bheith ann laistigh den chrios ináitrithe ina bhféadfadh uisce leachtach a bheith i láthair.

Mar “mion-Neiptiún,” tá K2-18 b thart ar 8.6 uair níos mó ná an Domhan. Níl an cineál eisphláinéad seo inár gcóras gréine, agus tá tuiscint theoranta ag réalteolaithe ar a n-atmaisféar. Creideann NASA, áfach, go dtugann na saolta “Hycean” seo, cosúil le K2-18 b, timpeallachtaí a bhfuil gealladh fúthu maidir le saol a bheith ann.

Léiríonn na breathnuithe a rinne teileascóp Webb le déanaí láithreacht meatán agus dé-ocsaíd charbóin in atmaisféar K2-18 b. Ina theannta sin, tugann ganntanas amóinia agus braite féideartha suilfíd démheitile le fios go bhféadfadh aigéin uisce a bheith ann faoi atmaisféar saibhir hidrigine an phláinéid.

Cé go bhfuil raidhse na móilíní seo suntasach, tugann NASA faoi deara nach ráthaíonn sé cumas an phláinéid tacú leis an saol. Tá ga níos mó ag K2-18 b ná an Domhan, agus féadfaidh an t-aigéan a bheith ró-the nó gan a bheith leachtach ar chor ar bith. Beidh gá le tuilleadh breathnuithe ar an eisphláinéad chun tuilleadh sonraí a bhailiú agus chun tuiscint níos soiléire a fháil ar a chomhdhéanamh agus ar a ináitreacht.

Ní féidir le teileascóp Webb K2-18 b a bhreathnú go díreach mar gheall ar ghile an réalta óstaigh. Ina áit sin, bíonn réalteolaithe ag brath ar an modh idirthurais, trína mbreathnaíonn siad ar an maolú beag ar ghile na réalta agus an phláinéid ag dul os a chomhair. Ceadaíonn an modh seo anailís a dhéanamh ar an solas a théann trí atmaisféar an eisphláinéid, ag tabhairt léargais ar a chomhdhéanamh.

Leagann NASA béim nach bhfuil sa fhionnachtain seo ach an tús, mar go bhfuil i bhfad níos mó breathnuithe ar eisphláinéid chrios ináitrithe le teacht. Tá an ghníomhaireacht ag súil go soláthróidh tuairimí Webb sa todhchaí saibhreas faisnéise faoi eisphláinéid agus a n-acmhainneacht chun tacú leis an saol.

Foinsí: NASA, Ollscoil Cambridge