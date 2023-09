Fionnachtain Dúbailte dreigít na hAfraice Theas: Rúin an Spáis a Dhíghlasáil

Tá meteorites, blúirí carraige a thit go dtí an Domhan ón spás, tar éis spéis an duine a mhealladh leis na mílte bliain. Ní hamháin go spreagann siad iontas agus miotais, ach tá faisnéis luachmhar eolaíoch acu freisin faoi bhreith ár gcóras gréine agus faoi shaolré orgánach. San Afraic Theas, áit a meastar meteorites a bheith mar chuid shuntasach den oidhreacht nádúrtha, tá fionnachtain dhúbailte le déanaí tar éis sceitimíní a spreagadh i measc eolaithe agus bailitheoirí araon.

Go déanach in 2021, chuaigh an feirmeoir Gideon Lombaard ó chúige an Rinn Thuaidh i dteagmháil le taighdeoirí dreigít san Afraic Theas, agus é in amhras go raibh dhá bhlúire dreigít aimsithe aige. Dá gcruthaítear fíor, is iad seo na chéad fhionnachtana dreigít sa tír le breis agus 40 bliain. Tar éis na blúirí a chur faoi thástálacha éagsúla, dheimhnigh na taighdeoirí gur meteorites ar leithligh ó imeachtaí éagsúla iad.

Ghlac coiste ainmníochta an Chumainn Meitéareolaíochta leis an moladh agus d’aithin sé go hoifigiúil an dá dhreigít mar aonáin ar leith. Ainmníodh iad Brierskop agus Wolfkop tar éis sainchomharthaí tíre in aice lena láithreacha fionnachtana. Leis an bhfionnachtain dhúbailte seo, tá líon deimhnithe de 51 dreigít san Afraic Theas anois, an líon is airde san Afraic fho-Shahárach.

I gcomparáid leis an os cionn 14,000 dreigít a fuarthas ó Fhásach an tSahára, tá líon na meteorites a fhaightear i ndeisceart na hAfraice measartha beag. Tugann sé seo deis do chlár náisiúnta feasachta agus cuardaigh oideachais dreigít a d’fhéadfadh buntáistí suntasacha a bheith ann.

Mar sin, cad é go díreach dreigít? Is píosa de smionagar spás creagach é a mhaireann imbhualadh leis an Domhan. Cé go n-aimsítear an chuid is mó de na dreigítí trí sheans mar charraigeacha neamhghnácha, faightear cuid acu tar éis eachtraí meitéar tine a chonacthas.

Tagann meteorites i gcineálacha éagsúla agus tagann siad ó fhoinsí éagsúla. Creidtear gur tháinig an chuid is mó ón gcrios astaróideach idir Mars agus Iúpatar agus gur scaoileadh isteach i gcosán an Domhain iad de bharr imbhuailtí san am a chuaigh thart. Is blúirí ón ngealach agus ón Mars cuid bheag díobh.

Tá sé dúshlánach meteorites a aimsiú mar gheall ar mheath tapa orthu nuair a bhíonn siad faoi lé ocsaigin agus uisce. Mar thoradh air sin, faightear formhór na meteorites in aeráidí arid mar Antartaice agus Fásach an tSahára. Tá fionnachtain an Uasail Lombaard le linn gnáthghníomhaíochtaí feirmeoireachta suntasach toisc go gcuireann sé leis an eolas ar chaomhnú dreigít i dtimpeallachtaí éagsúla.

Nocht an anailís ar na dreigítí Brierskop agus Wolfkop difríochtaí ar leith. Bhí níos lú miotail iarainn i Brierskop agus bhí a chondrules (cáithníní sa charraig) caomhnaithe níos fearr, rud a thugann le tuiscint níos lú teasa sa mháthair-astaróideach roimh imbhualadh tionchair. Léirigh an meirge ar chloch Wolfkop titim níos sine i gcomparáid le Brierskop.

Cosnaítear meteorites na hAfraice Theas faoin Acht Oidhreachta, a chuireann cosc ​​ar a ndamáiste, a bhaint, a onnmhairiú nó a thrádáil gan cheadúnas. Ní mór iad a stóráil agus a chaomhnú i gceart in institiúidí creidiúnaithe ar nós músaeim agus ollscoileanna.

Agus idir 10 agus 50 tionchar dreigít ar an Domhan gach lá ar an meán, tá ról ríthábhachtach ag an teicneolaíocht maidir le fionnachtain agus staidéar a dhéanamh ar na blúirí cosmacha seo. Tá córais ceamara suiteáilte ag go leor tíortha chun titimí dreigít a rianú agus sonraí luachmhara a bhailiú.

Soláthraíonn fionnachtain dhúbailte dreigítí san Afraic Theas léargais nua ar stair gheolaíoch ár gcóras gréine. Leagann sé béim ar a thábhachtaí atá sé na hiarsmaí neamhaí seo a chaomhnú agus a staidéar le haghaidh taighde eolaíoch agus oideachais amach anseo.

